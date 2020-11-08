Удовлетворён! – Личное мнение

08.11.2020, 19:50, Разное

Артём Дзюба — футболист известный. Капитан сборной колченогих, занимающей 34-е место в рейтинге ФИФА.

Сегодня в Интернет утекло неприятное видео — я посмотрела. Вам не показываю, потому что может стошнить.



Йохо. Фото: Соцсети

Похожий на Артёма чувак лежит и, судя по всему, занимается самоудовлетворением. То ли сам снимает себя, то ли снимают его через камеру чата.

На фоне обнажённого тела Артёма — телеканал МатчТВ с трансляцией спортивного мероприятия, которое комментирует телеведущая Мария Орзул, с которой Дзюба близко знаком.

Спортсмен закрыл свой Инстаграм, превентивно спасаясь от нашествия хейтеров.

Капитана сборной России сегодня все критикуют. Надо же, замарашка какой — самоудовлетворяется.

Все пишут, что жутко разочарованы в Дзюбе. Ругают, оставляют скабрезные шутки.

Что я хочу сказать? Стыдно, граждане. Будто вы сами не дрочили ни разу.

https://t.me/lenamiro/7513

Я вам больше скажу — раньше я презирала Дзюбу, как любого прочего футболиста. Зато сегодня изменила своё мнение о нём в лучшую сторону.

Не надо пучить глаза, читая это. Артём мог устроить шабаш с бабами. Напиться, как Мамаев с Кокориным. Он мог бы изменять жене с несколькими фотомодельками. Трахнуть любую эскортограмщицу и принести домой к детям половую инфекцию.

Вместо этого, он, если вообще допустить, что это — он, а не похожий на него человек, просто занимается онанизмом.

Один. Без проституток. К нему не «зашли на чаёк», как недавно к Тарзану. Парень зарабатывает деньги, а не сидит в хинкальной, бросая дрессированного кота Шантика в декольте пьющих кофе девчонок. Не взял и полетать над Московской областью бабу, а тихо-мирно лежит и дрочит.



Мария Орзун с МатчТВ и Дзюба с женой Кристиной. Фото: Соцсети

Даже если и верить слухам о Марии Орзул, под комментарии которой всё происходит, Артём знаком с ней с 2015 года. Стабильность в любом деле — признак мастерства.

Не вижу ничего противоестественного в таком способе личной жизни и критиковать Дзюбу тут совершенно не за что.

А вы как считаете?