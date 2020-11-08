Мнение: Рефлексия и локус

08.11.2020, 19:40, Разное

Многим полюбилось выражение “отдал свой локус” или даже “вручил свой локус”, но представляют большинство что-то свое.

“Отдал свой локус” пишут они про любой запрос. Даже про запросы в границах.

Примерно такое же глупое выражение “передал ход”.

Любой ваш ход – это передача хода другому. Любой вопрос, любое обращение, любо действие по отношению к другому – это передача ему хода. Он имеет право ответить вам на вашу акцию, обращенную к нему. Само по себе обращение – это уже вызов. Не надо уточнять, что вы ход передали, он сам собой передается. Если вы бестолковые, то вы этого можете не заметить, но это не значит, что ход не передался.

Запрос в границах – это не передача локуса. Это нормальное общение.

Вот здесь вот какой только ерунды ни понаписали про локус, пользуясь тем, что я комментарии не заблокировала вовремя.

В каждое почти письмо, где я не закрыла комментарии, приходит кто-то и прямо или косвенно обвиняет автора, что он передает свой локус Эволюции. Как будто держать свой локус у себя – это вообще не общаться и ни к кому ни за чем не обращаться.

Локус контроля смещается без рефлексии. Если вы отрефлексировали момент своего обращение к кому-то, своей просьбы, своего желания что-то получить, своего ожидания, то вы вернули локус на место и разделили границы.

И вот это самое главное, что мы должны понять про рефлексию.

Рефлексия возвращает на место локус.

Рефлексия – это луч света, который помогает осветить бессознательные процессы.

Но сами по себе бессознательные процессы идут безо всякой рефлексии.

Рост СЗ – это бессознательный процесс, любые влечения – это бессознательные процессы.

Если вы этого не понимаете, то вам может показаться как вот здесь, что без рефлексии значимости эта значимость не растет.

И тогда получается, что вы как страусы с головой в песке: раз не видите опасности, то и нет ее. И еще получается, что ЗВ и БП, которые блокируют рефлексию, очень хорошо помогают уменьшить фигуру и снизить чью-то значимость. И корона тоже очень помогает изменить реальность.

То есть вы думаете, что рефлексия = чувство.

Но рефлексия – это только осознание своих чувств.

Без осознания чувства растут бесконтрольно и как угодно сильно. И фигуры тоже растут. И поступки вами совершаются, безо всякой рефлексии, что именно вы делаете и зачем.

Большинство людей осознают лишь то, что им удобно, что вписывается в их картину мира, что соответствует образу их Я, все остальное они скрывают от своего осознания, чтобы не расстраиваться. Поэтому рефлексия такая плохая. А влечений и движений при этом может быть очень много. Реактивно.

Проактивно – это вот как раз с честной рефлексией и адекватной оценкой.

Честная рефлексия нужна, чтобы осветить процессы и взять их под контроль.

Не просто увидеть хлам в углу и тут же выключить свет, а осветить, чтобы разобрать этот хлам.

В комментариях к каждому письму последнее время я задаю вопрос: как хорошая рефлексия могла бы помочь автору?

Вы обычно пишете: автор осознал бы свою зависимость. И все.

А дальше-то что?

Убежал бы, роняя тапки? Покорился бы судьбе и стал рабом?

Для чего осознание зависимости нужно?

Чаще всего в письмах нет речи про какую-то зависимость. Там обычно другая проблема, вот как раз смещение локуса. И хорошая рефлексия помогает этот локус вернуть себе, иными словами – разделить границы. Вот для чего она нужна. Чтобы отрефлексировать свой запрос на чужое.

Смещение локуса – это не просьба, не вопрос, не обращение, ничего подобного вообще с этим не связано.

Смещение локуса – это когда вы путаете чужое и свое, не видите границ, когда вы рассчитываете и опираетесь на то, что вне ваших границ, когда вы думаете, что рулите тем, что вне ваших границ, присваиваете что-то и пытаетесь поступать за другого. И бывает это, когда вы не рефлексируете своего запроса.

Смещение локуса всегда происходит неотрефлексированно. Человек со смещенным локусом не видит и не чувствует, что он опирается на другого. Только в этом весь трюк!

Только для этого мы разбираем письма. Чтобы помочь авторам и читателям с подобными ситуациями увидеть, где проходят границы. Отрефлексировать и осознать помогаем, чтобы они могли поправить локус.

Когда автор формулирует корректный вопрос, он осознает, что обращается к другому человеку. Как это может быть смещением локуса? Он видит, что вот он – он сам, вот его вопрос другому, в данном случае мне. И корректная форма запроса показывает, что он осознает это все очень хорошо. Это не мысли вслух. Это осознанный процесс, отрефлексированный. Нет в нем никакого смещения локуса и быть не может.

Смещение локуса происходит неосознанно. Невозможно осознать внешний локус и оставить его внешним. И корону невозможно осознать и остаться в короне.

Рефлексия – это инструмент работы над собой. Скальпель для отрезания корон и багов.

Вот где у автора последнего письма смещение локуса?

Там где он не видит своего запроса, а видит вместо этого воображаемый запрос женщины.

Например он воспользовался ее услугами и зовет в кино. Услуга ее – работа на него, кино – обоюдное удовольствие, его даже больше. А ему кажется, что он оказал ей услугу – пригласив в кино, и он должна была “закрепить”, то есть отплатить ему благодарностью.

Вообще каждый раз когда он за нее на себя рыбачит, локус его у девушки. Он не видит, что сам хочет ее добиться, он переживает и ворчит, что у нее не выходит его добиться, как будто это ее желание и даже мечта, а не его.

Вот когда вы учите других людей делать вам удобно, приятно, приносить вам пользу, ваш локус смещается к ним. Вам кажется, что это запрос людей – как бы вам угодить, как бы вас расположить. И вы хотите помочь им в этом. Училкой своей и Штурманом. Вы готовы потрудиться, чтобы сделать их удобней для вас, приятней и более согласными с вами, более подходящими вам.

Когда авторы писем смещают свой локус ко мне? Когда они втолковывают мне, как именно я им должна помочь, когда они разрешают мне им помочь, снисходительно соглашаются, когда направляют меня и стараются что-то во мне исправить, чтобы я лучше им могла помочь. Вот когда локус их смещается ко мне. А когда они просят разбора, четко осознавая, кто просит, у кого, и чего, они действуют в границах рубрики и ее правил, и все с ними отлично. По таким авторам сразу видно нормальные границы.

Когда вы смещаете свой локус к начальнику? Когда принимаете его руководство, когда задаете вопрос или вносите предложение в рамках дела? Конечно нет. В этом случае вы в границах и ваш локус там, где надо, у вас.

Локус смещается, когда вы сами пытаетесь руководить начальником или когда ждете, чтобы он решал ваши проблемы, делал для вас то, что не входит в его обязанности. Вы хотите использовать этого начальника, будто он существует для вашей пользы. Вы не видите границ, не обращаете внимания на то, что у начальника совсем другая функция и совсем другая задача. Вы воспринимаете его как свой инструмент.

Смещение локуса ВСЕГДА характеризует незамутненность.

Вы не видите, что это не ваше, что вы не имеете права на это, вы уверенно протягиваете руку.

Не просто протягиваете! А протягиваете как к своему. Если протягиваете к чужому, помня, что это чужое, с локусом все нормально.

У вора-карманника нормальный локус. У него с этикой плохо и с экологией и много с чем-то еще, а с локусом нормально. В тот момент, когда он хочет украсть, он видит, что карман чужой, поэтому надо тихо-тихо пробраться туда рукой, а лучше отвлечь человека, чтобы тот не заметил вторжения на его территорию. Если бы вор-карманник не понимал, что карман чужой и лез бы в него как в свой, он ничего не смог бы украсть.

Заходить на чужую территорию, осознавая, что она чужая – это не смещение локуса.

И в письмах это всегда очень хорошо видно. По формулировкам видно, где локус.

Вежливость – самая простая форма обозначения чужого.

Адекватность эмоций – верный признак того, что человек видит границы.

Толерантность – тоже. Нормальная толерантность – показатель хороших границ!

А вот гнев, что кто-то не действует в ваших интересах, а действует в своих – признак смещения локуса.

Обида на чужого человека, что он не ведет себя как любящий вас близкий – то же самое.

Требование вас выслушивать, обслуживать, или даже не требование, а априорный расчет на это без каких-то оснований – то же. Основание – встречный запрос, ваша значимость для человека, ваши реальные, а не воображаемые права.

Если вы не будете понимать, что такое смещение локуса, мы никуда дальше не сможем двинуться.

Поэтому я прошу привести примеры.

Как выглядит смещение локуса. Небольшое, большое, огромное.

И нормальный локус тоже описывайте. Конкретные примеры приводите и свои рассуждения на тему.

Вы никогда почти не приводите примеров к таким темам, и это плохо.

Нормально владение материалом – это как раз свободное моделирование, а не ответ на четко сформулированный вопрос, когда можно ответить наощупь или догадаться по самой формулировке.