Названы пять продуктов для улучшения работы мозга

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08.11.2020, 19:35, Разное

Медики назвали пять продуктов, которые нужно употреблять для улучшения работы мозга. Считается, что память можно улучшить не только посредством приема специальных препаратов, но и путем изменения рациона питания.
Рекомендуется употреблять жирную рыбу из северных морей. Речь идет о сельди, скумбрии, камбале, палтусе. Все эти разновидности рыбы имеют жирные кислоты омега-3. Данные компоненты очень важны для головного мозга, они могут поступать в организм только с пищей. Омега-3 способствует регенерации нейронов, препятствует разрушению клеток. Память в данном случае улучшается за счет того, что нормализуется чувствительность нейронов.

Для улучшения работы мозга нужно включить в рацион льняное масло. Продукт представляет собой источник ПНЖК. Кислоты просто необходимы для поддержания памяти. В 100 граммах льняного масла имеется около 70% ПНЖК. В день рекомендуется употреблять по чайной ложке продукта.

Полезной является и цельнозерновая мука, поскольку в ней содержится большое число клетчатки. Она позволяет нормально работать кишечнику, а тот, в свою очередь, синтезирует для главного органа ЦНС массу биоактивных веществ.

В список попади и яйца, желток которых содержит холин. Это вещество повышает скорость передачи импульсов между нервными клетками. В целом компонент обеспечивает нормальное функционирование нервной системы.

За счет флавоноидов и антиоксидантов для мозга полезен горький шоколад. Он поможет бороться со свободными радикалами, отрицательно воздействующими на орган.



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