Доктор Мясников рассказал об опасности антибиотиков

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08.11.2020, 19:35, Разное

Российский доктор Александр Мясников пояснил россиянам об опасности антибиотиков. По его словам, пациент после такой терапии может оглохнуть.
Каждую субботу на телеканале «Россия-1» Александр Мясников ведет так называемый прием. В студию программы позвонила москвичка, которая рассказала, что ребенок ее приятельницы после лечения антибиотиками потерял слух. Женщина спросила у врача, действительно ли эта категория препаратов обладает таким побочным эффектом.

Мясников заявил, что подобная ситуация могла произойти. Существует ряд уже устаревших антибиотиков, которые врачи продолжают выписывать. Речь идет о лекарственных средствах, входящих в группу аминогликозидов. Они зачастую негативно сказываются на слухе, действуя на рецепторы по аналогии со звуковой травмой.

К глухоте могут привести и некоторые мочегонные препараты, таковым эффектом обладает Фуросемид. Изменения в функционировании органов слуха вызывают средства противогрибкового действия.

Как заявил Мясников, перед назначением антибиотиков нужно взвешивать все «за» и «против». В клинике доктора на двери висел справочник по данной группе препаратов. Когда он был главным врачом, то каждый медик на выходе из кабинета к пациенту открывал его и проверял побочные действия лекарства, которое планировалось назначаться. В противном случае назначался штраф.



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