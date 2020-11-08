“Выпускать новые вакцины”: Ученые предполагают три сценария окончания пандемии

08.11.2020, 19:35, Разное

Зарубежные исследователи провели анализ ряда исследований, посвященных особенностям развития мировой пандемии коронавируса, на основании результатов которого представили свое видение развития дальнейшей ситуации. По мнению исследователей, существует три наиболее вероятных варианта сценария.

Стоит отметить, что еще в начале текущего года, когда пандемия лишь набирала обороты, британский эксперт малазийского происхождения Эдмунд Йонг высказал вполне оптимистичный прогноз о быстром завершении мирового господства COVID-19. В частности, он предположил, что коронавирус удастся остановить за несколько месяцев, искоренив его практически полностью, однако последующие события заставили его несколько пересмотреть свое мнение. В настоящее время ученый прогнозирует, что ситуация улучшиться, но лишь после проведения массовой вакцинации, которая может начаться не ранее второй половины 2021 года. Несколько меньший оптимизм высказывают некоторые его коллеги по мировой медицине. Они сравнивают SARS-CoV-2 со свиным гриппом, которым в свое время заболело, по разным оценкам, от 700 миллионов до 1,5 миллиардов человек во всем мире. И, хотя на данный момент заболеваемость COVID-19 составляет существенно меньшее число, однако темпы распространения нового вируса и смертность от него наводит исследователей на очень тревожные мысли. И, тем не менее, при таком сценарии окончание пандемии все же неизбежно наступит.

Еще более пессимистичным видится ученым третий вариант. Основывается он на той гипотезе, что коронавирус нового типа подвержен постоянный мутациям, то есть – искоренить его полностью невозможно. Такое качество заставляет проводить определенные параллели с вирусом гриппа, давно укоренившимся на планете. В таком случае, по мнению экспертов, представителям мировой медицины придется постоянно дорабатывать и выпускать новые вакцины, способные противостоять новым штаммам коронавируса.

К слову, многие медики уже отметили несостоятельность ранее обнародованной версии о коллективном иммунитете. Выдвинувшие её эксперты прогнозировали естественное окончание пандемии после того, как большинство жителей планеты переболеют COVID-19, однако выяснилось, что через 3-6 месяцев инфицирование становится вновь реальным, что порождает появление новых “волн” заболевания. Об этом пишет Evo-rus.com.