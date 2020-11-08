Daily Mail – повторный карантин подпортил экономический прогноз Великобритании

08.11.2020, 19:30, Новости дня

Падение экономики Великобритании в 2020 году достигнет 11% в связи с ужесточением в стране ограничительных мер, передаёт Daily Mail со ссылкой на прогноз Банка Англии. Институт, выполняющий функции центрального банка, счёл, что восстановится экономика страны только в начале 2022 года, то есть на несколько месяцев позже, чем предполагалось ранее.



Reuters

Банк Англии понизил прогноз развития экономики Великобритании, заявив, что восстановление займёт больше времени, чем предполагалось ранее, из-за введения в стране повторного карантина, пишет Daily Mail.

Глава Банка Англии Эндрю Бейли заявил, что, по прогнозам института, экономика страны будет сокращаться в последние месяцы 2020 года, несмотря на рост в период с июля по сентябрь. Из-за новых ограничительных мер предполагается, что в последние месяцы года экономика сократится на 2%, вместо ранее прогнозируемого роста на 3,5%. Ожидается, что на фоне повторного локдауна экономика сократится на 11% по сравнению с началом этого года.

При этом предполагается, что уровень безработицы составит 7,75%, что означает, что работу потеряют ещё 80 тыс. британцев. Таким образом, уровень безработицы в стране достигнет 2,6 миллионов человек.

При этом Бейли заявил, что прежде Великобритании не приходилось сталкиваться с подобными экономическими потрясениями в мирное время, добавив, что «эти цифры беспрецедентны по масштабу» не только для мирного времени.

По словам экономиста, в институте, выполняющем функции центрального банка, предполагают, что повторный карантин закончится 2 декабря, и страна вернётся к трёхступенчатой системе ограничительных мер, как и обещал премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

Бейли ожидает, что все ограничения будут сняты в конце марта следующего года, тем не менее экономика восстановится только в начале 2022 года, что на несколько месяцев позже, чем предполагалось ранее.

По словам Бейли, Банк Англии выделит дополнительные ассигнования в размере £150 млрд, для того чтобы смягчить удар по предприятиям из-за возврата Великобритании к жёстким ограничениям и «поддержать народ этой страны».

При этом британские экономисты сочли прогноз Банка Англии «слишком оптимистичным». В частности, по мнению эксперта лондонской компании Capital Economics Рут Грегори, экономика страны вернётся к докризисному уровню не раньше чем в 2023 году.

Противники ужесточения ограничений для сдерживания распространения коронавируса назвали столь неблагоприятные для экономики прогнозы одной из причин, почему они выступают против повторного карантина, пишет Daily Mail. Тем не менее они подчеркнули, что необходимо соблюдать меры, «если мы хотим покончить с этим локдауном и тем ущербом, который он наносит».