Экс-глава МИД Германии – раскол в США так глубок, что они надолго выпадут из международных процессов

08.11.2020, 19:30, Новости дня

Из-за главы Белого дома Дональда Трампа США больше не лидер западных демократий, заявил в интервью Der Spiegel бывший министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль. Глубокий внутренний раскол парализовал американцев, в том числе и на международном уровне. В связи с этим они на долгое время выпадут из процесса формирования мирового порядка, прогнозирует экс-дипломат.



Reuters

Если бы в ночь парламентских выборов в Германии ещё до того, как подсчитаны все голоса, один из кандидатов заявил, что он победил, как это сделал глава Белового дома Дональд Трамп, ему бы наверняка посоветовали обратиться к врачу, заявил в интервью Der Spiegel немецкий экс- министр иностранных дел Зигмар Габриэль. По его словам, стратегия нынешнего президента США заключается в том, чтобы лишить выборы легитимности.

Таким образом он нарушает конституцию и основной принцип демократии, согласно которому меньшинство должно уважать мнение большинства. «Трамп ответственен за то, что американцы перестали служить примером другим странам в качестве лидера западных демократических стран, — объяснил политик. — И этому рады авторитарные режимы, которые указывают на то, что демократии приводят к хаосу».

Впрочем, Габриэль считает, что пока что США в авторитарное государство не превратятся: «Но мы наблюдаем процесс эрозии, результаты которого проявятся через несколько лет. Туда, где демократии становятся слабыми и разрушаются институты, проникают авторитарные силы. Это касается и мировой политики. Чем слабее западные демократические страны — а без такого лидера как США мы значительно ослабли — тем сильнее авторитарные альтернативы, например, в Китае, РФ и Турции».

Поляризация в американском обществе настолько велика, что возможно применение насилия с обеих сторон, опасается бывший министр: «Когда партии и их сторонники начинают видеть друг в друге не конкурентов, а настоящих врагов, когда один считает, что другой заполучил большинство голосов обманом и ведёт государство к гибели, тогда нарушение политических правил и даже применение насилия воспринимаются как легитимное средство сопротивления».

«США остаются парализованной страной, в том числе и на международном уровне, — продолжил Габриэль. — Тот, кто так глубоко расколот, скорее всего на долгое время выпадет из процесса формирования мирового порядка. И я не вижу никого, в том числе и в лице Европы, кто был бы готов или способен заменить американцев. Так что времена остаются кризисными, многие надежды не сбудутся. К примеру, я полагаю, что даже при президенте Джо Байдене климатическое соглашение и ядерное соглашения с Ираном не получится восстановить на действительно надёжной юридической основе, потому что большинство в сенате его не поддержит. Даже Бараку Обаме это было трудно сделать. А сегодня в сенате сидит ещё больше радикализированных сторонников коалиции Трампа».

Бывший глава внешнеполитического ведомства также посоветовал, как вести себе Берлину и Брюсселю на фоне происходящего в США. По его словам, Германии и Европе нужно развивать свою экономики и технологии. Габриэль убеждён, что американский протекционизм только усилится: «Остаётся надеятся, что Европа теперь наконец-то поймёт, что ей нужно меняться и становится сплочённее для того, чтобы иметь глобальное влияние». Но, к сожалению, Берлин и Париж тоже переживают сейчас «переходный период». Глава ФРГ Ангела Меркель уходит со своего поста, а во Франции грядут президентские выборы, объяснил экс-дипломат: «Так что и Европе в ближайшие два года будет трудно создать гравитационный центр. Я думаю, нас ждут нестабильные времена».

Также Габриэль посетовал, что Европа уделять слишком большое внимание критике Трампа, но не пытается понять, почему у него так много сторонников. По его мнению, секрет его успеха заключается в том, что он смог завоевать доверие той части населения, которая считает, что прогрессивные и либеральные элиты о них не заботятся. На этих выборах ему во второй раз удалось создать «коалицию рабочего класса». А также переманить на свою сторону представителей средних слоёв населения, убеждённых в том, что демократы не смогут вывести США из экономического кризиса. Но у популистов получается добиться успеха не благодаря тому, что они делают что-то лучше, а исключительно благодаря ошибкам прогрессивных и либеральных партий, подчёркивает экс-министр иностранных дел: «Самое жёсткое заявление Трампа в телевизионной дуэли с Байденом содержит схожий смысл: «Я вообще существую только из-за тебя и Обамы. Если бы не было вас, я бы не выдвинул свою кандидатуру, и меня бы не избрали». Это горькая правда».