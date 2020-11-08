CounterPunch – США потерпели полный внешнеполитический крах, и это не исправить ни Трампу, ни Байдену

08.11.2020, 19:30, Новости дня

Кто бы ни одержал в итоге победу на президентских выборах в США, внешняя политика страны обернулась для неё полным «провалом», считает американская журналистка и писательница Ив Оттенберг. Как пишет Оттенберг на страницах CounterPunch, усилиями Обамы и Трампа Вашингтон испортил отношения с Россией и Китаем, многократно увеличив вероятность ядерного конфликта — и далеко не факт, что Джо Байден, став президентом, сможет повернуть всё вспять.



Reuters

Американские элиты отказываются признавать то, что уже давно понял весь мир — полная неспособность руководства США сдержать распространение коронавирусной инфекции нанесла колоссальный урон авторитету Вашингтона, и вернуть позиции он не сможет до тех пор, пока не возьмёт ситуацию под контроль, пишет в своей статье для CounterPunch американская писательница и журналистка Ив Оттенберг. Как подчёркивает автор, «региональные державы» — включая Китай и Россию — сотрудничают друг с другом и делятся ресурсами, в том числе и вакцинами, а Куба предлагает лекарства от Covid-19, которые явно превосходят американские аналоги, но США всё равно «воротят нос» от кубинских препаратов несмотря на то, что из-за этого от коронавируса умирает ещё больше американцев. КНР направляет в разные страны медиков и фармацевтические препараты, а РФ «разумным образом» — то есть, через вакцинацию — создаёт у себя популяционный иммунитет; эти страны «ведут себя по-взрослому», а вот перед США перспективы стоят весьма печальные, сетует Оттенберг.

Как отмечает писательница, реализованный «режимом» Барака Обамы «разворот на Китай» в плане торговой и военной политики и введённые им санкции против высокопоставленных российских чиновников и ряда российских компаний, а также «провокации, санкции и оскорбления» в адрес обеих этих стран со стороны «режима» Трампа теперь «принесли плоды» — Москва и Пекин обсуждают создание военного альянса. Хотя обе страны отрицают, что в ближайшем будущем планируют сближение в оборонном плане, уже сам тот факт, что подобное начали обсуждать, демонстрирует, что Вашингтон благодаря своему внешнеполитическому курсу не только сумел нажить врагов, но и заставил их объединиться, убеждена автор. «Более идиотский подход и вообразить-то непросто. Не будем забывать — не так давно у США не было никаких проблем в отношениях с Китаем, который выступал и выступает их главным торговым партнёром, а несколько лет назад даже сообщалось о том, что США и РФ смогли прийти к реальному военному сотрудничеству в Сирии. Теперь всё это в прошлом — растворилось в тумане осознанной враждебности», — рассуждает она.

«Абсурдную» политику экономического давления на Китай и Россию — включая «ненужную торговую войну» с пошлинами, которые в конечном счёте оплачивают американские импортёры, нападки на российскую энергетику, а также непрекращающиеся «мегасделки» по продаже американских вооружений любым странам, которые могут вступить в противостояние против Москвы и Пекина, — Вашингтон подкрепляет агрессивными военными шагами: американский флот активно патрулирует Южно-Китайское и Чёрное моря, а также наращивает присутствие в Северном Ледовитом океане, который «с незапамятных времён» является российской вотчиной, продолжает Оттенберг. «Ещё никогда не было так очевидно, что США используют свою военную мощь для продвижения интересов собственных корпораций и плюют на международное законодательство», — возмущается автор.

Впрочем, наиболее серьёзным провалом во внешней политике Вашингтона оказался его курс в области ядерного оружия, и в этом плане администрация Трампа перещеголяла всех своих предшественников — ведь она вывела страну из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) и Договора об открытом небе (ДОН), а также ясно дала понять, что намеревается отказаться и от соглашения об ограничении стратегических вооружений СНВ-III и заключить новое с участием Китая, пишет Оттенберг. Разумеется, Пекин, ядерный арсенал которого составляет около 300 ракет при 6000 у США и России, заявил, что с радостью вступит в переговоры как только США сократят свои вооружения до тех же 300 ракет, что в Вашингтоне делать отказались, напоминает автор. Ну а совсем недавно американский Белый дом призвал страны, подписавшие Договор о запрещении ядерного оружия выйти из него, намереваясь таким образом отсрочить полный международный запрет на такие вооружения и сохранить для себя «все варианты» ведения войны, подчёркивает она.

Как полагает Оттенберг, цель американских властей — «сделать немыслимое мыслимым» и упростить ядерную войну, чему в Пентагоне только рады: там уже давно продвигают идею об «ограниченных» ядерных конфликтах, совершенно не задумываясь о том, как можно будет удержать такой конфликт от перерастания в катастрофу планетарных масштабов. «Пресса сообщала, что Трамп ещё до вступления в должность потряс своих советников, спросив у них, почему США, имея ядерное оружие, не могут его применять. Такой вопрос мог задать только человек, который либо до опасного невежественен, либо не имеет даже самых базовых представлений об этике», — убеждена писательница.

Кое-кто предполагает, что в случае победы Байдена, Вашингтон сменит курс, однако такие выводы явно преждевременны. Байден уже сделал ряд крайне враждебных выпадов в сторону России, Китая и Северной Кореи, а в его окружении полно «ястребов-неконсерваторов», отмечает автор. Кроме того, он обещал лишь вернуться к переговорам по поводу СНВ-III, а остальные соглашения пока даже не упоминал. Не исключено, что Байден, став президентом, действительно попытается вернуть к жизни ДРСМД и ДОН, а также прекратит опасную риторику против Договора о запрещении ядерного оружия — но вполне возможно и то, что он «так пропитается ядом антироссийских и антикитайских настроений, что, как и Трамп, воспримет отсутствие соглашений как «зелёный свет» на ядерную агрессию», предполагает она.

В официальной внешнеполитической программе Байдена утверждается, что он воспринимает ядерное оружие исключительно как средство сдерживания, а значит, в отличие от Трампа, полностью отвергает концепцию первого удара, но не факт, что так будет всегда — ведь Пентагон «хорошо умеет убеждать» высшее руководство страны и вряд ли откажется от попыток повлиять на президента лишь потому, что он поддерживает доктрину ядерного сдерживания, предупреждает Оттенберг. Не стоит и забывать, что Байден был вице-президентом при Обаме, который инициировал обновление американского ядерного арсенала общей стоимостью в $1 трлн. «Это не какие-то мелкие опасения, ведь РФ до зубов вооружена сверхзвуковым ядерным оружием, а Китай из-за враждебности США пришёл к выводу, что и ему лучше бы им вооружиться. Мы плаваем в опасных водах; будет надеяться, что они не станут радиоактивными», — подытоживает автор.