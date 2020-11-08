Мнение: Без спутника – никак

08.11.2020, 19:20, Разное

И все-таки крайне загадочная история с этими беспилотниками – которыми, получается, азербайджанцы (под чутким руководством турецких инструкторов) раздолбали-таки бывшие до того неприступными укрепления армян в Карабахе. Почему у нас их нет?

Нет, я все понимаю про деградацию. Инженерного образования нет, все евреи уехали, в конструкторских бюро ЛИИ имени Громова в Жуковском средний возраст сотрудников – 70 лет. Все понимаю – но все равно никак не пойму, почему ж настолько непреодолимая задача даже для тех, кто сдуру остался – соорудить планер, присобачить к нему двигатель и наладить дистанционное управление. Вон, я прочитал, как турки – турки! – буквально за 10 лет наладили у себя производство ударных беспилотников, причем начинали чуть ли не с гаражной сборки! А теперь их “байракатары” громят бедных армян в хвост и в гриву.

А у нас что – совсем уже падение, по вечерам воем на луну и скачем по деревьям? Да нет же!

Скорее всего, дело тут вообще в другом – видимо, в спутниках. В беспилотниках, есть у меня подозрение, вообще главное – не сама “тушка”, а система управления и наведения, которая обеспечивается стационарными спутниками. Американскими, естественно. Следуя по пути Пуаро Агаты Кристи, то есть отбрасывая все ложные версии, приходим к этому объяснению как к единственно возможному. У нас просто нет спутников!

“Почему? А как же расхваленный ГЛОНАСС?” – это уже другой вопрос. Но тогда все хотя бы логично: нет спутникового наведения – реально нет смысла и клепать беспилотники. Нафига, если ими не удастся поуправлять всласть?

Странно, что такое простое объяснение раньше не приходило в голову. А это будет почище, чем летали американцы на Луну или не летали.