Мнение: История грустного клоуна Шарфика

08.11.2020, 19:15, Разное

История грустного клоуна Шарфика

В начале прошлого века по России гастролировал известный итальянский цирк братьев Феррони – впоследствии они стали основателями известнейшей в Советском Союзе цирковой династии.

Во время Первой Мировой войны цирк давал представления в Поволжских губерниях. Там же итальянцы неожиданно встретили земляков – в июле 1914 года в Самару приехали циркачи из Турина (привезли с собой даже слона, но тот сдох у нас). Из-за разразившейся войны туринцы не смогли вернуться на родину и присоединились к цирку Феррони, который к тому времени возглавил известный наездник и жонглер Витторио Феррони.

К 1917 году города начали голодать, что отразилось и на работниках цирка – они стали искать места посытнее. Весной 1918 года итальянские циркачи узнали, что в Самарской губернии ожидается большой урожай и вернулись в Самару. В июне в город пришла гражданская война и итальянцы снова здесь застряли. В трудные времена циркачи, что итальянцы, что местные, стали держаться вместе. Новую самарскую труппу возглавили Витторио Феррони, Я. Копельн и старый самарский клоун Шарфик. В 1919 году губоно сдало объединенной труппе здание цирка за 65 пудов зерна в год. А в 1921 году случился голод.

Голодный кошмар на улицах циркачи наблюдали ежедневно. Губоно сняло цирк с баланса – средства необходимы на питание детей в школах и детдомах. Циркачи перешли на хозрасчет. На вырученные от продажи билетов деньги удавалось покупать все меньше продуктов. Циркачи тоже стали болеть и голодать. Но. В тяжелые и суровые времена люди хотели отвлечься от ужасов, они хотели зрелищ. И цирк на каждое представление собирал аншлаги. Зрителей подводить нельзя – каждый раз на арене их встречали ловкие акробаты, великолепные наездники и жонглеры, веселые и озорные клоуны. А за кулисами артисты падали в обмороки и сваливались с тифом и холерой. И пришла Смерть.

Лучше всех в столярном и плотницком деле понимал клоун Шарфик. Он и стал старшим гробовщиком. Годы спустя Витторио Феррони вспоминал: "Страшно было смотреть на его утомленное лицо, с несмытым после комического антрэ гримом, вечно склоненным над десятым, двадцатым, двадцать пятым сколачиваемым гробом. Откуда бралась у этого человека энергия, чтобы каждый вечер веселить зрителей, каждое утро рыть могилы; каждый день репетировать и каждую ночь стругать, сколачивать гробы?".

Двадцать пять гробов сколотил клоун Шарфик за лютую зиму с 1921-го на 1922-й год, двадцать пять цирковых товарищей похоронил. А представления шли – цирк дарил людям на 2 часа отдых от царящего вокруг кошмара, и это были драгоценные часы.

В 1922 году в Царицын приедет экспедиция Итальянского Красного Креста, руководство которой узнает о туринцах в Самаре и вывезет их на родину. Витторио Феррони проработает в нашем городе до 1925 года и уедет в Москву. А о клоуне Шарфике мне больше ничего не известно.

О суровых годах в Самаре Витторио рассказал в журнале "Цирк и эстрада", за 1927 год, № 19 (нояб.), с.5.

На фото: Витторио Феррони во время циркового представления в Самаре.

За ссылку на статью огромное спасибо adzhaya!

https://d-clarence.livejournal.com/403774.html – цинк