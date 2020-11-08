 

Белковский: Трамп обязан был потерпеть поражение

08.11.2020, 19:05, Новости дня

Действующий президент США Дональд Трамп должен был проиграть новые выборы главы Белого дома. Такое мнение в блоге на сайте радиостанции “Эхо Москвы” выразил 8 ноября российский политолог Станислав Белковский.

“7 ноября 2020 года все прогрессивное человечество (альтернативное старому, регрессивному) в едином порыве поздравило [кандидата в президенты США от Демократической партии] Джозефа Байдена. Да. Все верно. Дональд Трамп обязан был потерпеть поражение. Как проигрывает старый добрый фильм, который ты смотришь в кинотеатре, новейшему сериалу, просматриваемому дома на диване. Фильм в кино – прошлое. Сериал – будущее, уже пришедшее в настоящее”, – написал политолог.

Он считает, что в данном случае “Джозеф Байден” – это не имя собственное как победителя выборов, а символ.

“Оно же – искусственный интеллект (ИИ). Существо без пола, возраста и других ярких отличительных характеристик, важных для старинного мира, исчерпавшего свое бытие. Победил “анти-Трамп”, а это не вполне и необязательно человек”, – объяснил Белковский.

В США 3 ноября проходило основное голосование на выборах президента. На должность претендовало более 10 кандидатов, главными конкурентами были республиканец Трамп и демократ Байден. По данным CNN, ABC News и Fox News, Байден набрал от 273 до 290 голосов членов коллегии выборщиков, что гарантирует ему победу на выборах.

Байден после оглашения этих результатов заявил о своей победе, а Трамп – что подаст иски в суды и “не успокоится”, пока не добьется “честного подсчета голосов”, он считает, что “эти выборы еще далеки от завершения”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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