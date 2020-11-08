Убийство в Кривом Роге. Подозреваемому сообщили о подозрении

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08.11.2020, 19:05, Новости дня

Жителю Кривого Рога Днепропетровской области, который 7 ноября напал с ножом на прохожих, сообщили о подозрении в умышленном убийстве и покушении на убийство (ч. 2 ст. 115 и ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины). Об этом 8 ноября сообщила пресс-служба Офиса прокурора Украины.

Прокуратура предложила для нападавшего меру пресечения в виде содержания под стражей. Мера пресечения пока не избрана.

Нападение на прохожих в Кривом Роге произошло 7 ноября. 37-летний местный житель, вооруженный ножом, напал на прохожих в Металлургическом районе. Двое мужчин погибли, восемь человек ранены, среди пострадавших восьмилетний ребенок.

Нападавшего задержали. Он заявил, что убивал “во имя Бога” и что “Бог сказал” ему убить 15 человек. Полиция открыла уголовное производство по факту убийства.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал нападение на прохожих в Кривом Роге террористическим актом.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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