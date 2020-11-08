Мнение: Зачем Черчесов слил Дзюбу?

08.11.2020, 19:00, Разное

У капитана «Зенита» и сборной России по футболу Артема Дзюбы взломали телефон и слили в интернет личные записи. Тренер сборочной России Станислав Черчесов принял решение слить Дзюбу из сборной. Пока на ноябрьские игры.

Так и написал Черчесов в официальном телеграм-канале сборной: «Тренерский штаб национальной команды прекрасно понимает, что сборная должна готовиться к ноябрьским матчам с Молдавией, Турцией и Сербией в условиях максимальной концентрации и не отвлекаться на посторонние вещи. Мы всегда подчеркивали, что и на футбольном поле, и за его пределами все должны соответствовать уровню и статусу игрока национальной сборной. В связи с этим сегодня было принято решение не вызывать Артема Дзюбу на текущий сбор, дабы оградить от излишнего негатива и напряжения как команду, так и самого футболиста».

Недоумеваю. Надо сказать, что на слитых в интернет видеозаписях нет ничего преступного. Мало ли чем занимается человек в свободное от тренировок и игр время.

И дело думаю, что совсем не в слитых в интернет видеозаписях. Похоже, что Черчесов всего лишь воспользовался интернет-шумихой, чтобы избавиться от чересчур авторитетного в команде игрока.

Фотография Артема Дзюбы отсюда