Мнение: Загнанный Трамп, производство стали и проблема с 5G

08.11.2020, 18:50, Разное

1. Вышел спецвыпуск «Клуба Зелёной Свиньи». Он, конечно же, полностью посвящён американской трагедии, выборам 2020. Мы с Кримсон Альтером обсуждаем, почему выборы в США так важны для России, что конкретно произошло на избирательных участках и что теперь будет с последней сверхдержавой планеты:

https://www.youtube.com/watch?v=X80EZwgwpFc

2. К вопросу о том, что ещё есть у России кроме нефти, газа, оружия и сельского хозяйства. Разумеется, это металлургия. Если брать только производство стали, мы занимаем по нему пятое место в мире, а по экспорту – и вовсе третье, с незначительным отрывом от второго:

https://zen.yandex.ru/media/show_me_world/sravnivaem-rossiiu-ukrainu-ssha-i-kitai-po-proizvodstvu-i-eksportu-stali-5f9abcca9e5bc33f0db8fbc4

Борцы с глобальным потеплением рисуют заманчивые картинки мира, где вся энергетика ушла от углеводородов. Конечно, это малореально даже в долгосрочной перспективе, а уж в ближайшее время нефти и газу угрожают разве что текущие экономические кризисы, никак не связанные с зелёными технологиями.

Так или иначе, важно, что никто не призывает в принципе отказаться от производства и потребления металла. Между тем, крупнейшие в мире месторождения железа – Курская магнитная аномалия – находятся у нас, в России. Кроме того, металлургия весьма энергозатратна, а сравнительно дешёвая энергия, опять же, есть у нас.

3. Переход России на сети связи пятого поколения решили отложить, чтобы успеть разработать отечественное оборудование:

https://lenta.ru/articles/2020/10/30/5g/

Пока во всем мире идет активное развитие сетей пятого поколения, в России внедрение 5G решили отложить на несколько лет. В лучшем случае сети появятся в городах-миллионниках только к 2024-му. «Правительство России заключило соглашение с двумя центрами компетенций — “Ростехом” и “Ростелекомом” — по созданию отечественных базовых станций и абонентского оборудования. К сожалению, время разработки, производства по дорожной карте у нас только к 2024 году, поэтому до 2024 года у нас нули, и 10 городов сразу появятся в 2024 году», — сказал замглавы Минцифры Олег Иванов. Причину переноса сроков он не объяснил, как не назвал и города, где появятся сети.

Многие, пожалуй, согласятся с тем, что интернет и мобильная связь у нас уже сейчас работают здорово, так что торопиться вроде бы некуда. Но то же самое казалось и 10-15 лет назад, однако технологии не стояли на месте и шли постоянные улучшения.

Будем надеяться, что импортозамещение не помешает развитию цифровой экономики в России.