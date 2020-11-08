 

Горбачев: РФ нужны хорошие отношения с США, но «не любой ценой»

08.11.2020, 18:39, Новости дня

Экс-президент СССР Михаил Горбачев уверен, что РФ нужны хорошие отношения с США, однако «не любой ценой».

«Интерес к этим выборам [президента США] был большой во всем мире, и это понятно. Таково место США в мировой политике: отношения с Америкой важны для всех, для любой страны. Я уверен, что и РФ нужны хорошие отношения с США, хотя, конечно, не любой ценой», – передает ТАСС его слова.

Кроме того, Горбачев выразил мнение, что Джозеф Байден, который, по данным ведущих американских СМИ, победил на президентских выборах, понимает важность отношений США и Россией, и надеется на восстановление доверия между странами.

«Надеюсь, что Джо Байден будет стремиться к нормализации отношений, восстановлению доверия между нашими странами. Уверен, что это отвечает интересам и Америки, и России», – отметил Горбачев.

Также он напомнил, что неоднократно встречался с Байденом, в том числе, когда тот занимал пост вице-президента США. «У меня создалось впечатление, что он понимает важность отношений с Россией», – добавил бывший советский лидер.

Ранее советник Трампа и его зять Джаред Кушнер предложил ему признать поражение на выборах.

Напомним, крупнейшие СМИ в США объявили о победе Байдена на президентских выборах. После этого сам Байден объявил себя «избранным руководителем» Соединенных Штатов.

Между тем действующий президент США Дональд Трамп подчеркнул, что выборы в США «еще не закончились», а Байден официально не утвержден победителем ни в одном из штатов.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.08 / Офис генпрокурора открыл уголовные производство против иностранных наемников на Донбассе

06.11 / Судьи КСУ поддерживают законопроект о восстановлении положений антикоррупционного законодательства

18.07 / Уроженка Донбасса: Впечатление от Донецка, что это захолустный город на краю жизни

03.10 / Запрет на домашнее обучение и школа с трёх лет — Макрон представил «радикальный» план борьбы с исламским сепаратизмом в образовании

11.07 / Эрдоган о статусе Айя-Софии: Мнение других стран не повлияет на наше решение

22.07 / В ОАК задумались над разработкой увеличенной версии SSJ-100

25.07 / Россияне утопили в Керченском проливе бронемашину

12.08 / В Волынской области религиозная община перешла в ПЦУ после того, как настоятель поздравил Путина с Днем ангела

31.07 / США расширили санкции против ядерной, ракетной и военной программ Ирана

10.09 / Главком ВС Украины заразился коронавирусом

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска