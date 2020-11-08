Правозащитники Белоруссии сообщили о 425 задержанных во время протестов

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08.11.2020, 18:39, Новости дня

Не зарегистрированный властями Белоруссии правозащитный центр «Весна» сообщил, что ему известно минимум о 425 задержанных во время несанкционированных акций протеста в стране в воскресенье.

«В воскресенье в Беларуси продолжаются задержания на мирных акциях протеста», – передает РИА «Новости» сообщение центра.

Абсолютное большинство задержаны в Минске, но сообщается о нескольких задержанных в Витебске, Гомеле, Полоцке, Пинске, Жлобине, Бобруйске, Ляховичах.

Напомним, на воскресенье в Минске и других городах Белоруссии были запланированы акции протеста, в белорусской столице оппозиция собиралась провести марш. Силовики со щитами встречают протестующих, стянута спецтехника, в том числе водометы. Очевидцы сообщили, что слышны хлопки: возможно, это светошумовые гранаты. На протестах задержали корреспондентов ТАСС и МИА «Россия сегодня».

Накануне, 7 ноября, сообщалось о задержаниях на «марше медиков» в Белоруссии.

Массовые протестные акции оппозиции начались в республике после прошедших 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов.



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