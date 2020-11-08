Специалист Роскачества пояснил, почему нельзя давать номер телефона кому попало

08.11.2020, 18:30, Новости дня

Обычные люди раздают свои номера телефонов направо и налево, забивают их в анкеты и «рекламируют» в соцсетях. И напрасно, утверждает эксперт из Роскачества Антон Куканов.

Даже такая «невинная» информация может быть использована против вас, говорит Куканов. По номеру телефона при помощи обычного поисковика можно «достать» вами же опубликованные данные в соцсетях, найти какие-то объявления в Интернете, а также, при большом желании, «хакнуть» телефонный справочник и достать, если это стационарный аппарат, точный ваш адрес.

Злоумышленными хитры, они пользуются самыми современными методами обработки информации, напоминает эксперт. Поэтому для каждого человека, беспокоящегося о собственной безопасности, главным правилом должно стать: ни капли дополнительной информации в публичном пространстве, ни грамма – незнакомым людям!