Линейка смартфонов OnePlus 9 будет состоять из трех основных моделей

08.11.2020, 18:30, Новости дня

Инсайдеры опубликовали технические данные о линейке новых смартфонов OnePlus 9, выход которых ожидается в скором времени. По информации источников, всего будут представлены три модели гаджетов, и все они получат процессоры Snapdragon 875.

При этом флагманская модель будет оснащена версией процессора SoC 875, то есть самым мощным устройством. Кроме того, стало известно, что на экранах частота обновления картинки составит 144 Гц.

Предполагается наличие двух вариантов зарядки. Проводная будет иметь мощность 65 Вт, а беспроводная – 40 Вт. Производитель обещает хорошо защитить корпус от ударов и царапин. Официальная презентация смартфонов намечена на начало следующего года. Скорее всего, речь идет о весне.