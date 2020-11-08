 

Starlink уже добирается до Европы

08.11.2020, 18:30, Новости дня

Бета-версия Starlink уже становится доступной на территории Канады и Соединенных Штатов. Теперь очередь за Старым Светом, заявляют в компании Илона Маска.

По имеющейся информации, Starlink начнет работать на страны Европейского Союза уже в феврале 2021 года. Задержка за местными регулирующими органами, которые должны выдать свои разрешения и лицензии.

Напомним, что спутниковая интернет-связь Starlink, которую Илон Маск обещал сделать общедоступной в каждом уголке Земного шара, на деле оказалась не такой уж дешевой. В Северной Америке, где система уже начинает работать, абонентам придется заплатить по 99 долларов США за каждый месяц. Но еще до этого нужно приобрести оборудование стоимостью 499 долларов.



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