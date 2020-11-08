XX съезд Республиканской партии США развенчал культ личности Дональда Трампа

08.11.2020, 18:03, Разное

На прошедшем в Айдахо XX съезде Республиканской партии США был принят документ, осуждающий попытки 45-го президента Дональда Трампа формировать и насаждать культ своей личности в школах и других учебных заведениях. Сенатор от штата Техас Бен Ганн назвал «кощунственной» практику принесения школьниками присяги на верность Трампу перед началом уроков.

По решению съезда, в 76 городах США будут демонтированы памятники Трампу, установленные во время его правления. Переименованы будут знаменитая Башня Трампа в Нью-Йорке, Фонд Дональда и Мелании Трамп и Строительная корпорация Трампов. К тому же, кадры с участием 45-го президента будут вырезаны из кинофильма «Один дома-2», а вырезанную сцену переснимут с участием чернокожего трансгендерного актёра. Также под угрозой отмены оказались планы строительства мавзолея Дональда Трампа на Площади свободы в Вашингтоне.

«Культ личности приобрёл такие чудовищные размеры главным образом потому, что сам Трамп всячески поощрял и поддерживал возвеличивание его персоны. Об этом свидетельствуют многочисленные факты. Одним из наиболее характерных проявлений самовосхваления и отсутствия элементарной скромности у Трампа является издание его книги «Как стать богатым», вышедшей в свет в 2004 году. Эта книга представляет собой выражение самой безудержной лести, образец обожествления человека, превращения его в непогрешимого мудреца, самого «великого президента» и «непревзойдённого полководца всех времён и народов». Не было уже других слов, чтобы ещё больше восхвалять роль Трампа. Нет необходимости цитировать тошнотворно-льстивые характеристики, нагромождённые в этой книге одна на другую. Следует только подчеркнуть, что все они одобрены и отредактированы лично Трампом, а некоторые из них собственноручно вписаны им в макет книги», — заявил сенатор Ганн.