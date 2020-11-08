Названа диета, которая поможет продлить жизнь до 100 лет

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08.11.2020, 17:35, Разное

Врач Юлия Юсипова пояснила о диете, которая поможет продлить жизнь до 100 лет. Речь идет именно о стиле питания, а не о каких-либо ограничениях.
Полезной является средиземноморская диета. В рамках нее предпочтение отдаются разноцветным фруктам, овощам, правильным жирам. Что касается животной пищи, то следует отдать предпочтение рыбе, птице, количество красного мяса должно быть минимальным. Молочные продукты могут присутствовать в рационе в виде сыров, сделанных на основе сыворотки. Углеводы должны быть сложными, в частности, рекомендуется употреблять цельнозерновые продукты.

Для того, чтобы жить долго, важно употреблять фрукты и овощи разных цветов, поскольку это положительно сказывается на иммунитете. На активность мозга влияет микробиота кишечника. Нормальное пищеварение является залогом того, что в организме присутствует достаточное количество питательных веществ.

Продукты влияют на человека в зависимости от цвета. Красная пища помогает справиться с воспалительными процессами, оранжевая – отвечает за репродуктивные функции. Еда желтого цвета оказывает воздействие на пищеварение, а зеленая – обеспечивает здоровье сердечно-сосудистой системы. Сине-фиолетовая пища отвечает за поддержание когнитивных качеств.



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