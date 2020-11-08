Светлана Лобода рассказала, как спасает семью от коронавируса

08.11.2020, 17:35, Разное

Популярная певица Светлана Лобода в соцсети Instagram рассказала, как спасает свою семью от коронавируса. Родных артистка увезла подальше от цивилизации к морю, чтобы была возможность проводить много времени на свежем воздухе.

Поклонники постоянно спрашивают Светлану Лободу, где она находится. В период пандемии знаменитость решила проводить больше времени с семьей. Лобода свела к минимуму все выезды, иногда она выступает на закрытых мероприятиях.

Артистка призвала всех быть осторожными и беречь свое здоровье. Если люди станут соблюдать все рекомендации медиков, то артисты смогут возобновить работу и радовать публику на концертах.

Светлана Лобода сильно скучает по поклонникам, и в вынужденном отпуске не сидит без дела. Сейчас ведется работа над новым видеоклипом. К тому же уже готов очередной трек. В 2021 году артистка пообещала выпустить новый альбом. Сейчас у нее есть время, чтобы сосредоточиться на музыке.