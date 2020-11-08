Друг Александра Колтового предчувствовал трагедию задолго до крушения самолета

08.11.2020, 17:35, Разное

Певец Саша Попов пояснил поклонникам о погибшем друге Александре Колтовом. Оказалось, артист задолго до крушения самолета предчувствовал трагедию.

Соведущий программы «Звезды сошлись» Александр Колтовой погиб 7 ноября на 42 году жизни. Причиной смерти журналиста стала авиакатастрофа, частный легкомоторный самолет Cessna с Колтовым и его спутницей на борту упал неподалеку от Новорязанского шоссе в результате аварийной посадки с неисправным мотором. Пилотирование было давним хобби Колтового, воздушное судно телезвезды совершало перелет в Рыбинск из территории аэродрома «Мячково». При этом у селебрити были права на управление подобного рода воздушными судами. Как пишет ряд СМИ, Колтовой, сидевший у штурвала самолета, на котором начался пожар, до последнего пытался избежать столкновения с жилыми домами и линиями электроопор, однако посадить судно в поле ему не удалось.

Певца Сашу Попова и погибшего связывают годы дружбы, он знал об увлечении товарища экстримом. Впервые Колтовой сел в кресло пилота в 2004 году в аэропорту «Кубинка», и с тех пор влюбился в небо. При этом исполнитель заверяет, что у него было предчувствие произошедшей катастрофы. Неоднократно Попов пытался предупредить Колтового об опасности подобных занятий, но ведущий не воспринимал ничьих советов.

Более того, ведущий шоу «Звезды сошлись», пытался и своему окружению привить любовь к рискованным приключениям. Саша Попов простился с погибшим другом, разместив на странице своего аккаунта в соцсети Instagram совместный снимок, сделанный во время эфира передачи «ДНК». Как пишет «Политэксперт», артист поделился с подписчиками, что не может до сих пор поверить в случившееся.