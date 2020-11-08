France 24 – после волны коронавируса врачи ожидают волну психически больных

08.11.2020, 17:30, Новости дня

Французские психиатры отметили, что в июне после снятия карантина у них резко подскочило число пациентов. При этом, как приводит их слова France 24, часто это были весьма острые эпизоды у тех, кто прежде не имел психических заболеваний. Они опасаются, что и с новой волной коронавируса придёт новая волна психиатрических случаев.

В учреждении по лечению психических заболеваний в Виль-Эврар в парижском пригороде лечащий персонал беспокоится по поводу последствий второго карантина. Депрессивное состояние, беспокойство и нарушение сна, декомпенсация… Насильный карантин и страх заразиться Covid-19 ухудшают как уже подорванное здоровье пациентов, так и состояние тех, у кого не было прежде психиатрических диагнозов.

МУАФФАК ФЕЙСАЛ, психиатр: У карантина ужасные последствия в психиатрической области, мы это видим на наших пациентах. Те, кого мы уже знаем, и те, кто в этот период теряют терапевтические, социальные связи, становятся ещё более изолированными.

БЕН ДИА, психиатр: Мы были очень удивлены, потому что мы ожидали большего числа случаев депрессии и беспокойства. Но в итоге ситуация гораздо хуже. Мы получили много впервые случившихся довольно острых психотических эпизодов. Я помню пациентку, которая трижды себя проткнула, при этом у неё не было в прошлом никаких заболеваний, это мать семейства. Вокруг безумие из-за коронавируса и карантина.

К психиатрическим нарушениям прибавляется у некоторых ужас по поводу безработицы.

ПАЦИЕНТ больницы в Виль-Эврар: Голоса в моей голове… Это как будто есть люди, которые пытаются со мной говорить, но я не хочу их слушать. Как будто идёт блокировка. Они хотят со мной говорить, но я не хочу их слушать.

ЖУРНАЛИСТ: Эти голоса чьи?

ПАЦИЕНТ: Я не знаю. Я звоню по поводу временной работы, но мне отвечают, что работы нет.

Из-за жёстких мер, предпринятых государством, сектору здравоохранения не хватает средств и людей. Эта нехватка жёстко ощущается, учитывая рост числа пациентов из-за карантина и изоляции.

МУАФФАК ФЕЙСАЛ: Мы столкнулись с огромным всплеском случаев в период после снятия карантина в июне. У событий есть последствия, так что мы опасаемся, что за волной эпидемии будет волна психиатрических болезней. Нам приходится размещать пациентов в двойных комнатах, но по одному. Мы должны их изолировать, так что у них не должно быть соседа. Всё это сокращает количество коек и заставляет нас постоянно следить за соматическим состоянием пациентов. В итоге вдвое увеличилось наблюдение со стороны наших коллег, которые этим занимаются.

Дата выхода в эфир 07 ноября 2020 года.