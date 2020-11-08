WP – мировые лидеры поздравляют Байдена с победой и гадают, что будет дальше

08.11.2020, 17:30, Новости дня

Джо Байден объявил, что набрал необходимое количество голосов, чтобы стать новым президентом США. Его тут же стали поздравлять лидеры государств мира, пишет Washington Post. Однако во многих вопросах нет ясности, какую политику он станет вести и какие действия предпринимать.



Reuters

Джо Байден заявил, что победил на выборах президента США, и многие мировые лидеры стали тут же строить предположения, чем для них может обернуться такое развитие событий, пишет Washington Post. Рубеж в необходимые 270 голосов он перешёл с победой в штате Пенсильвания. Тут же ему стали поступать поздравления, но многие и задались вопросом, насколько он сможет управлять страной, в которой царит такой разлад.

Для тех, кто не мог поладить с Трампом и его стилем управления, это был счастливый момент. В Берлине, Лондоне, Торонто и других городах были слышны крики радости. В Twitter прошли сообщения «Америка, добро пожаловать назад!». Многие надеются, что на смену изоляционизму и популизму Трампа придёт эра нового глобального лидерства США и многосторонний подход.

Из мировых лидеров одними из первых Байдена поздравил премьер-министр Фиджи. Затем, когда американские СМИ пустили свои сообщения, посыпались поздравления от лидеров с разными позициями: от канадского премьер-министра Трюдо и французского президента Макрона до президентов Зимбабве и Украины, пишет автор статьи.

В Индии особо отмечают тот факт, что у Камалы Харрис, которая станет при Байдене вице-президентом, индийские корни. А в родном городе Байдена в Ирландии толпа собралась пить шампанское. Один из индийских политиков отметил, что победа Байдена и Харрис «даёт остальному миру надежду, что экстремизм правого толка и те, кто сеют раздор и ненависть, рано или поздно будут отправлены в прошлое, как Дональд Трамп».

Хотя Трамп ещё не сдавался, один из его ключевых союзников, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, уже поздравил Байдена. И президент Египта, которого Трамп называл своим любимым диктатором, тоже чествовал его соперника. Политический союзник Трампа в Польше Анджей Дуда осторожно поздравил Байдена с «успешной президентской кампанией».

Впрочем, лидер партии брексита Найджел Фарадж, наоборот, раскритиковал такой поток поздравлений. Он отметил, что, когда победил Трамп, СМИ показывали, как люди плачут, а сейчас картинка, «будто Иисус вернулся». Кроме того, он написал статью, где похвалил Трампа за то, что тот продолжает борьбу.

Впрочем, в условиях пандемии Байдену придётся в срочном порядке принимать меры, чтобы повернуть вспять действия Трампа, которые привели к тому, что США вышли из ВОЗ и страдают от резкого роста заболеваемости. Байден обещал вернуться в ВОЗ в первый же день своей работы.

По остальным вопросам у экспертов нет единого мнения. Так, с Китаем отношения стали максимально плохими во время срока Трампа, но есть надежды, что Байден откроет окно для сотрудничества с ним. По иранскому вопросу тоже нет ясности, но есть вероятность, что США вернутся в договор по иранскому атому.

Впрочем, сам Трамп ещё собирается оспаривать результаты выборов в суде, и с этим тоже связаны определённые риски. Так, японское правительство предупредило своих граждан, что они могут стать жертвами насилия во время протестов. Однако в японской бургерной, где есть давняя традиция называть блюдо по имени американского президента, уже появился бургер по имени Байден, отмечает Washington Post.