Кушнер предложил Трампу признать поражение на выборах

08.11.2020, 17:25, Новости дня

Советник президента Соединенных Штатов Дональда Трампа и его зять Джаред Кушнер предложил ему признать поражение на выборах, сообщил телеканал CNN.

При этом телеканал не указывает, как отреагировал Трамп на это предложение, передает РИА «Новости».

Напомним, крупнейшие СМИ в США объявили о победе Байдена на президентских выборах. После этого сам Байден объявил себя «избранным руководителем» Соединенных Штатов.

Между тем действующий президент США Дональд Трамп подчеркнул, что выборы в США «еще не закончились», а Байден официально не утвержден победителем ни в одном из штатов.