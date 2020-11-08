 

Жители Одессы потребовали снести памятник Екатерине II

08.11.2020, 17:25, Новости дня

В Одессе прошла акция протеста с требованием снести памятник российской императрице Екатерине II на Екатерининской площади.

Инициаторами акции стали представители общественного движения «Деколонизация Украины», пишет  «Суспільне Новини» .

Митингующие требовали, чтобы памятник «забрали с улиц Одессы» в музей или «на свалку истории», отмечается в сообщении. Как заявили участники акции, памятник императрице установлен на площади незаконно.

«Наша инициатива имеет целью избавиться от всех проявлений русского влияния, которые остались после колониального периода в нашей истории. Для того, чтобы смотреть в будущее, нам надо разорвать все эти связи и двигаться своим путем. А также на основе собственной самоидентичности строить новое государство», – сказала представительница «Деколонизации Украины» Анастасия Рыжковичи.

В сообщении уточняется, что митингующие развернули плакаты с надписями «Это наша история», «Стоп империя», «Катя – палач», «Кровь Украине на руках Екатерины». В акции приняли участи около 50 человек. Также сообщается, что на участников митинга составили административные протоколы за нарушение норм благоустройства.

Памятник Екатерине II и ее сподвижникам – Иосифу де Рибасу, Францу де Волану, Григорию Потемкину и Платону Зубову – был установлен в Одессе в 1900 году. 1920 году его демонтировали и восстановили только в 2007 году. Восстановление памятника вызвало политический конфликт: ряд общественных организаций и тогдашний президент Украины Виктор Ющенко выступали против установки памятника, аргументируя свою позицию неуместностью монумента императрице, распустившей Запорожскую сечь и, по мнению многих, выступавшей «палачом украинского народа».

В январе в Харьковской области отказались демонтировать памятник Чапаеву. До этого Украинский институт национальной памяти потребовал снести памятники «Легендарная тачанка» и «Девушка в шинели» в Каховке. 

В апреле одесские националисты демонтировали последний барельеф советскому маршалу Георгию Жукову.

Похожие процессы происходили в США, когда по требованию участников движения Black Lives Matter были демонтированы памятники политикам, торговцам и меценатам, ассоциирующимися с историей рабства и колониализма. В частности, на Аляске убрали бронзовый памятник первому губернатору Русской Америки Александру Баранову, в Вирджинии снесли монумент генералу Роберту Ли, рабовладельцу и главнокомандующему армией южан в Гражданской войне в США, а во Флориде демонтировали памятник павшим солдатам.



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