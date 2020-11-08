В Японии выбрали наследника императора

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08.11.2020, 17:00, Новости дня

Наследного принца Японии и младшего брата императора Нарухито – Акисино – провозгласили наследником императорского престола. Об этом сообщает японский телеканал NHK.

Принц, чье настоящее имя Фумихито, стал первым в очереди на престол в мае прошлого года. Это было, когда его старший брат, император Нарухито, взошел на трон.

Церемония провозглашения его наследным принцем изначально была запланирована на апрель этого года, но ее отложили из-за пандемии коронавируса.

В воскресной церемонии приняли участие взрослые члены императорской семьи и главы трех ветвей власти.

Из-за пандемии список гостей сократился. Некоторые мероприятия были отменены, в том числе банкет, торжественный кортеж и возможность для публики поставить свое имя в книге добрых пожеланий.

Интронизация императора Японии прошла 22 октября в Токио. На церемонию тогда прибыли высокие гости более чем из 170 стран мира, включая монархов и глав государств (в том числе президент Украины Владимир Зеленский с супругой). За традиционным торжественным мероприятием во дворце наблюдало более 2 тыс. человек. 59-летний Нарухито получил полномочия императора в мае после отречения от трона его отца, 85-летнего Акихито.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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