Иран надеется на смягчение позиции США при Байдене

08.11.2020, 17:00, Новости дня

Вице-президент Ирана Эсхак Джахангири выразил надежду на смягчение позиции США по отношению к Тегерану при президентстве кандидата от Демократической партии Джо Байдена. Об этом иранский чиновник написал в Twitter.

“Нарушение международных договоров – от экологических до экономических, бесчеловечные санкции против иранского народа, поддержка терроризма и расизма легли в основу политики [президента США Дональда] Трампа”, – заявил Джахангири.

Он надеется увидеть изменение “деструктивной политики Соединенных Штатов, возвращение к соблюдению законов и международных обязательств, уважение к государствам” и подчеркнул, что Иран “не забудет максимальное давление Трампа и убийство генерала Касема Сулеймани”.

Советник президента Ирана Хесамеддин Ашена отметил в Twitter 7 ноября, что “иранцы непреклонно выступали против Трампа”.

“Мы выступили против Америки Трампа и отказались подчиниться из-за национальной решимости и исламского рвения. Если Байден придет [в Белый дом], мы ему тоже скажем, что не стоит проверять то, что уже было проверено”, – заявил Ашена.

Высокопоставленный иранский дипломат, в прошлом замминистра иностранных дел Алиреза Моаери в интервью агентству IRNA заявил, что “Байдену следует говорить с Ираном языком уважения, а не санкций”. По его мнению, Байден лучше понимает Иран, чем Трамп.

“Несмотря на то, что американское давление и санкции создали трудности, им не удалось заставить Иран изменить свою принципиальную политику”, – приводит агентство его слова.

Он заявил, что Трампу не удалось справиться с внутренними вызовами США и с задачами внешней политики, что привело к проигрышу.

“Иранский народ никогда не забудет враждебность администрации Трампа. Ожидается, что следующий президент США не станет продолжать неправильный путь своего предшественника”, – сказал он.

Президент Ирана Хасан Рухани выступил с заявлением, в котором призвал будущую администрацию США извлечь урок из ситуации, к которой привели решения Трампа по Ирану, сообщает PressTV.

Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф заявил в Twitter, что “мир наблюдает, сможет ли новый режим отказаться от пагубных и незаконных издевательств”.

The American people have spoken.

And the world is watching whether the new leaders will abandon disastrous lawless bullying of outgoing regime—and accept multilateralism, cooperation & respect for law.

Deeds matter most

Iran’s record: dignity, interest & responsible diplomacy.

— Javad Zarif (@JZarif) November 8, 2020

“Поступки имеют наибольшее значение. Главные приоритеты Ирана – честь, интерес и ответственная дипломатия”, – написал он.

Совет Безопасности ООН 20 июля 2015 года одобрил соглашение, направленное на ограничение ядерной программы Ирана в обмен на снятие с него санкций. Тегеран гарантировал, что откажется от идеи создания ядерного оружия. Через 10 лет, в случае выполнения Ираном условий ядерного соглашения, все ограничения и условия, содержащиеся в резолюции ООН, должны были прекратить действие.

8 мая 2018 года Трамп объявил, что его страна выходит из Совместного всеобъемлющего плана действий по Ирану, считая его “катастрофическим”. По словам Трампа, Тегеран обманывал мировое сообщество, утаивая продолжение изысканий в области ядерного оружия.

Рухани говорил, что рад выходу США из ядерной сделки. Он назвал Вашингтон “проблемным партнером” и проинформировал, что продолжит работу по соглашению с Францией, Великобританией, Германией, Китаем и Россией. Также Рухани предупредил, что Тегеран может возобновить обогащение урана в промышленных масштабах.

6 августа 2018 года Трамп подписал указ, который возобновил санкции против Ирана, действовавшие до подписания ядерной сделки. Они вступили в силу 5 ноября.

8 мая 2019 года в Иране заявили об отказе выполнять часть обязательств по ядерной сделке. 1 июля стало известно, что эта страна превысила лимит запасов низкообогащенного урана, установленный положениями СВПД.

В сентябре в МАГАТЭ подтвердили, что Иран начал обогащение урана, нарушив условия ядерной сделки с мировыми державами.

Государственный секретарь США Майк Помпео объявил 19 сентября вступившим в силу механизм восстановления санкций, заложенный в условиях ядерной сделки с Ираном. Антииранские санкции ООН предусматривают запрет на обогащение и переработку ядерных материалов в стране, испытание и развертывание на иранской территории баллистических ракет, передачу Ирану ядерных технологий и технологий для создания баллистических ракет, а также эмбарго на поставку оружия.

8 октября министерство финансов США ввело санкции против 18 крупных банков Ирана, чтобы власти страны не финансировали ядерную программу, разработку ракет, новые кибератаки и пагубную внешнюю политику.

В США 3 ноября проходило основное голосование на выборах президента. На должность претендовало более 10 кандидатов, главными конкурентами стали Трамп и Байден. Явка на этих выборах стала рекордной за 120 лет – в них приняли участие около 160 млн американцев.

По данным CNN, ABC News и Fox News, Байден набрал большинство голосов членов коллегии выборщиков, что гарантирует ему победу на выборах. Байден после оглашения этих результатов заявил о своей победе, а Трамп – что подаст иски в суды и “не успокоится”, пока не добьется “честного подсчета голосов”, он считает, что “эти выборы еще далеки от завершения”.