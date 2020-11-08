“Кто там х…й на камеру полощет?” Шнуров посвятил стих попавшему в секс-скандал Дзюбе

08.11.2020, 17:00, Новости дня

Российский музыкант Сергей Шнуров посвятил стих нападающему питерского “Зенита” и капитану клуба и национальной сборной России по футболу Артему Дзюбе, который оказался в центре секс-скандала. Стих Шнуров опубликовал в своем Instagram.

Кто там х…й на камеру полощет?

Дзюба, что ли? Это просто гранд.

Он случайно сделал челлендж мощный

Капитанам остальных команд!

В интернете накалились страсти.

Что футбольные смотреть нам матчи?

Ща посмотрим, кто там есть х…ястей,

И членов в сборную назначим.

Наши футболисты рвут всех в клочья,

Капитан у нас кончено лих!

Коль не отъ…бут, так хоть подрочат,

Так чтоб стыдно не было за них.

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Кто там хуи * на камеру полощет? Дзюба что ли? Это просто гранд. Он случаи * но сделал челендж мощныи * , Капитанам остальных команд! В интернете наколились страсти. Что футбольные смотреть нам матчи? Ща посмотрим, кто там есть хуястеи * И членов в сборную назначим. Наши футболисты рвут всех в клочья Капитан у нас кончено лих! Коль не отъебут так хоть подрочат, Так чтоб стыдно не было за них.

Публикация от Shnurov Sergey (@shnurovs) 8 Ноя 2020 в 1:43 PST

Дзюба попал в скандал после того, как в сеть попало видео, на котором очень похожий на него мужчина занимается мастурбацией. После этого Дзюба закрыл свой аккаунт в Instagram для сторонних пользователей.

Кроме того, Дзюбу исключили из состава сборной на ноябрьские матчи.