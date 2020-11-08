Компания Apple разработала сканер Touch ID нового поколения

08.11.2020, 16:20, Новости дня

Как сообщают источники, заявку на получение патента компания Apple подала еще в прошлом году. Но только теперь разработчик оформил авторские права на изобретенный сканер Touch ID, относящийся к следующему поколению устройств данного класса.

Как свидетельствует текст документации, основная часть разработки касалась коротковолнового и нфракрасного света. Для функции Touch ID параметры в данном сегменте играют ключевую роль, отмечают эксперты.

Кроме того, в устройстве будет применена усовершенствованная оптическая система излучателя. По мнению специалистов, вскоре такие Touch ID будут устанавливаться на следующие модели смартфоном и других электронных устройств, благодаря чему можно надеяться на более высокий уровень их защищенности.