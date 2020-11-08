На российском рынке появились умные часы с «ЭКГ»

08.11.2020, 16:20, Новости дня

Ранее на российском рынке уже были доступны Apple Watch Series 4, однако в данной модели недешевых умных часов, выпущенных под престижным брендом, не работала функция ЭКГ.

Самое ужасное для маркетологов то, что аналоги на зарубежных рынках получили данную функцию сразу. Российские же пользователи были обделены некоторое время, от чего могли пострадать продажи устройства.

Очевидно, разработчик быстро понял свою ошибку, а потому предложил на российском рынке обновление операционной системы для умных часов watchOS 7.1. Установив его, владельцы указанной модели могут самостоятельно делать электрокардиограмму в любой удобный для себя момент. Об условиях установки обновления можно узнать на сайте компании.