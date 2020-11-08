 

Максим Галкин готовится к роли отца-одиночки

08.11.2020, 15:25, Разное

Максим Галкин в эфире программы «А поговорить?» с Ириной Шихман откровенно поделился очень личными для себя вещами. Шоумен признался, он уже начинает подготовку к роли отца-одиночки.
Максим Галкин поделился, у них с женой время от времени происходят разговоры об ее смерти, поскольку Алла Пугачева осознает, какой у нее возраст, и что через какое-то время их дети могут потерять маму. В связи с этим супруги проговаривают вопросы дальнейшей заботы о Гарри и Лизе, которым исполнилось семь лет. По словам юмориста, Примадонна все свое время уделяет наследникам, надеясь научить их тому, что потом принесет пользу в жизни и станет основой формирования их как личностей. Галкин подчеркнул, он и сам морально готовится к наступлению такого момента, не рискуя своим здоровьем для участия в сомнительных проектах. Шоумен тщательно подбирает питание для всей семьи, поскольку осознает, когда-то у наследников будет лишь отец.

В то же время его супруга, не смотря на возраст, замечательно себя чувствует, ведет активный образ жизни, чудесно выглядит и их дом полон любви и гармонии.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.10 / Скандалы: «Все сбудется, я договорился»

16.08 / Мнение: США потерпели унизительное поражение в ООН

08.07 / «Норникель» решил оспорить рассчитанный Росприроднадзором размер ущерба от разлива топлива

15.08 / Личное: Он дома!

17.10 / “Без медведей – не считается”: Екатерина Андреева впечатлила поклонников снимками с Камчатки

04.11 / Мнение: Солидаризм

03.11 / Турция бросает вызов России на Кавказе

29.09 / Бессульфатные шампуни: есть ли смысл?

11.09 / Тутмос III: последний поход в Азию

02.10 / Мнение: О закулисной подоплёке войны в Нагорном Карабахе

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска