Максим Галкин готовится к роли отца-одиночки

08.11.2020, 15:25, Разное

Максим Галкин в эфире программы «А поговорить?» с Ириной Шихман откровенно поделился очень личными для себя вещами. Шоумен признался, он уже начинает подготовку к роли отца-одиночки.

Максим Галкин поделился, у них с женой время от времени происходят разговоры об ее смерти, поскольку Алла Пугачева осознает, какой у нее возраст, и что через какое-то время их дети могут потерять маму. В связи с этим супруги проговаривают вопросы дальнейшей заботы о Гарри и Лизе, которым исполнилось семь лет. По словам юмориста, Примадонна все свое время уделяет наследникам, надеясь научить их тому, что потом принесет пользу в жизни и станет основой формирования их как личностей. Галкин подчеркнул, он и сам морально готовится к наступлению такого момента, не рискуя своим здоровьем для участия в сомнительных проектах. Шоумен тщательно подбирает питание для всей семьи, поскольку осознает, когда-то у наследников будет лишь отец.

В то же время его супруга, не смотря на возраст, замечательно себя чувствует, ведет активный образ жизни, чудесно выглядит и их дом полон любви и гармонии.