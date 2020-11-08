 

Филипп Киркоров обиделся из-за слухов об участии сына в «Ералаше»

08.11.2020, 15:25, Разное

Король отечественной эстрады Филипп Киркоров обиделся на то, что распространяются неприятные слухи из-за съемок сына Мартина в «Ералаше». Некоторые начали распространять информацию, что мальчика утвердили в проект по блату.
Однажды Мартин Киркоров уже посещал пробы в «Ералаш», поскольку его пригласил Борис Грачевский. Однако сын певца не хотел сниматься, поэтому намеренно не выполнил задание режиссера. Тогда артист обрадовался, поскольку не хочет, чтобы дети связывали свою жизнь с данной сферой. Недавно Мартин Киркоров изменил свое решение и заявил о желании сниматься в «Ералаше».

После этого начали распространяться слухи, что Филипп Киркоров всеми силами старается продвинуть наследника. Многие знают, что перед съемками Борис Грачевский проводит предварительный отбор, а сына поп-короля взяли без предварительных проб.

Филипп Киркоров ответил на все обвинения. Он заявил, что его сын Мартин уже давно снимался бы в популярном юмористическом журнале, если бы задействовались всевозможные связи.



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