 

В Минобороны Армении опровергли заявление Алиева о взятии города Шуши

08.11.2020, 15:25, Разное

В Минобороны Армении опровергают взятие города Шуши азербайджанскими войсками. Ранее заявление о взятии населенного пункта под контроль Баку сделал Ильхам Алиев.
Сегодня президент Азербайджана объявил о переходе города Шуши под управление военными силами его страны. Соответствующую информацию Алиев огласил в традиционном обращении к народу. При этом он назвал предыдущие 28 лет существования этого населенного пункта «оккупацией» со стороны Армении. Возврат важного для Баку города глава государства охарактеризовал в выступлении на Аллее шехидов как день, который навсегда войдет в историю азербайджанской армии.

При этом Ильхам Алиев подчеркнул, что данная «победа» не является результатом переговоров, которые оказались бессмысленными. Такое заявление может вызвать дальнейшую эскалацию конфликта, однако слова лидера Азербайджана опровергает Арцрун Ованнисян, занимающий должность официального представителя Министерства обороны Армении. На странице своего профиля в соцсети Facebook он заверил, что Шуша все так же остается под контролем Еревана. В городе продолжаются бои, поэтому политик призвал верить только армянской армии и ждать полной победы.

Споры относительно юрисдикции Нагорного Карабаха велись давно, с 1980-х годов. В 1992-94 годах бывшие республики Советского Союза открыто начали войну за регион, в итоге Карабах полностью перешел под управление Армении. Однако в конце сентября текущего года азербайджанские и армянские войска снова вступили в открытое противостояние за эту территорию. Несмотря на уже три попытки прекратить огонь, все договоренности были сорваны, при этом обе стороны обвиняют друг друга в нарушении взятых обязательств.



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