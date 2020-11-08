Тищенко предложил позвать в Раду батюшку, чтобы очистить парламент от духа предшественников

08.11.2020, 14:50, Новости дня

Народный депутат от фракции “Слуга народа” Николай Тищенко предложил позвать в Верховную Раду священника из-за отрицательного духа, который остался от предшественников. Об этом он рассказал 6 ноября в эфире телеканала “Наш”.

“Если говорить откровенно, то в парламенте напряженная атмосфера и очень сложно работать. За 30 лет там такая плохая карма. Я даже сегодня предложил [спикеру парламента] Дмитрию Разумкова привести в парламент православного батюшку, чтобы он окропил святой водой. Чтобы дух от наших предшественников куда-то ушел”, – рассказал Тищенко.

Также нардеп прокомментировал ситуацию в зале заседаний, когда председатель фракции “Слуга народа” Давид Арахамия выругался на него.

“Мне говорить грязные слова рискованно, помните, что я мастер по дзюдо”, – отметил он.

Ресторатор и телеведущий Тищенко прошел в Верховную Раду как мажоритарщик от “Слуги народа”. Он одержал победу на мажоритарном округе №219 в Киеве. В парламенте стал заместителем главы комитета по вопросам транспорта и инфраструктуры.

За время работы в Раде у него произошло несколько скандальных инцидентов. В сентябре 2019 года нардеп отказался называть журналистке имя министра здравоохранения. “А кто вы такая, чтобы меня проверять? Ну кто вы? Мой отец? Или жена? Кто вы, чтобы проверять?” – сказал Тищенко. В октябре депутат сравнил Украину с насосом, объясняя суть “формулы Штайнмайера”.

В апреле 2020 Тищенко оговорился и назвал “праздником” День памяти Чернобыльской трагедии 26 апреля.