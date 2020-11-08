 

Армения отрицает, что Азербайджан взял под контроль Шушу

08.11.2020, 14:50, Новости дня

В Армении опровергают заявление президента Азербайджана Ильхама Алиева, что Азербайджан захватил город Шуша в Нагорном Карабахе. Об этом сообщил официальный представитель министерства обороны Армении Арцрун Ованесян в Twitter.

“В Шуши продолжаются бои, ждите и верьте в нашу армию”, – написал он в 11.35 по киевскому времен.

Շուշիում մարտերը շարունակվում են, սպասեք ու հավատացեք մեր զորքին։

— Artsrun Hovhannisyan (@arcrunmod) November 8, 2020

В 13.00 по Киеву Ованесян сообщил, что бои все еще продолжаются.

Մարտերը շարունակվում են…

— Artsrun Hovhannisyan (@arcrunmod) November 8, 2020

Шуша расположена в 11 километрах от столицы самопровозглашенной республики Нагорный Карабах Степанакерта. Журналист украинского канала “1+1” Андрей Цаплиенко, освещающий военный конфликт в Нагорном Карабахе, объяснил сегодня в Telegram, что через Шушу проходит ключевая дорога Степанакерт – Шуша – Лачин, единственная транспортная артерия, по которой армянская армия и военная техника попадали на территорию Нагорного Карабаха.

По словам Цаплиенко, если Азербайджан взял Шушу, полный контроль над Нагорным Карабахом – это “дело нескольких недель, если не дней”.

В 1991 году Нагорный Карабах при поддержке Армении объявил о независимости от Азербайджана. Это привело к боевым действиям, продлившимся до 1994 года. Вооруженный конфликт завершился подписанием Бишкекского протокола о перемирии и прекращении огня, но время от времени между сторонами возникают вооруженные столкновения. За время конфликта в регионе погибло более 30 тыс. человек. Азербайджан считает Нагорный Карабах оккупированной Арменией территорией.

27 сентября 2020 года в Нагорном Карабахе вспыхнул самый масштабный за последние годы конфликт. Министерство обороны Азербайджана обвинило Армению в “масштабной провокации”, обстреле позиций азербайджанской армии и объявило о начале “стремительного контрнаступления”. Армянские власти, в свою очередь, заявили, что азербайджанские военные инициировали наступление на Нагорный Карабах. Во время конфликта стороны используют танки, тяжелую артиллерию и авиацию. Сообщалось о погибших и раненых военнослужащих и мирных жителях.

Военное положение ввели как в Армении, так и в отдельных районах Азербайджана. Обе страны, участвующие в конфликте, объявили мобилизацию.

9 октября во время переговоров в Москве представители Азербайджана и Армении договорились о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 12.00 10 октября. Однако после наступления перемирия обе стороны обвинили друг друга в его нарушении.

Впоследствии Алиев неоднократно сообщал о взятии под контроль Баку населенных пунктов в Нагорном Карабахе.

Несколько раз достигались договоренности о перемирии в Нагорном Карабахе, но каждый раз они нарушались.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.07 / Глава Центрального командования: мы можем справляться с задачами в Ираке меньшими силами

12.08 / На доплаты классным руководителям выделили 25 млрд рублей

26.08 / Лавров: Белорусской оппозицией руководят с Запада

22.09 / Нью-йоркского полицейского обвинили в шпионаже в пользу Китая

05.09 / Вице-премьер Федоров предложил переименовать приложение “Дій вдома”

04.10 / Пашинян посоветовал Европе ждать Турцию «возле Вены»

30.10 / В Испании зафиксировали рекордное число случаев COVID-19 за сутки

11.07 / “Укрзалізниця” возобновит курсирование 38 пригородных и трех региональных поездов

10.08 / СЖР потребовал освободить задержанных в Минске журналистов

27.09 / Армения ввела военное положение после столкновений с Азербайджаном в Нагорном Карабахе

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска