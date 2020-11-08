Армения отрицает, что Азербайджан взял под контроль Шушу

08.11.2020, 14:50, Новости дня

В Армении опровергают заявление президента Азербайджана Ильхама Алиева, что Азербайджан захватил город Шуша в Нагорном Карабахе. Об этом сообщил официальный представитель министерства обороны Армении Арцрун Ованесян в Twitter.

“В Шуши продолжаются бои, ждите и верьте в нашу армию”, – написал он в 11.35 по киевскому времен.

Շուշիում մարտերը շարունակվում են, սպասեք ու հավատացեք մեր զորքին։

— Artsrun Hovhannisyan (@arcrunmod) November 8, 2020

В 13.00 по Киеву Ованесян сообщил, что бои все еще продолжаются.

Մարտերը շարունակվում են…

— Artsrun Hovhannisyan (@arcrunmod) November 8, 2020

Шуша расположена в 11 километрах от столицы самопровозглашенной республики Нагорный Карабах Степанакерта. Журналист украинского канала “1+1” Андрей Цаплиенко, освещающий военный конфликт в Нагорном Карабахе, объяснил сегодня в Telegram, что через Шушу проходит ключевая дорога Степанакерт – Шуша – Лачин, единственная транспортная артерия, по которой армянская армия и военная техника попадали на территорию Нагорного Карабаха.

По словам Цаплиенко, если Азербайджан взял Шушу, полный контроль над Нагорным Карабахом – это “дело нескольких недель, если не дней”.

В 1991 году Нагорный Карабах при поддержке Армении объявил о независимости от Азербайджана. Это привело к боевым действиям, продлившимся до 1994 года. Вооруженный конфликт завершился подписанием Бишкекского протокола о перемирии и прекращении огня, но время от времени между сторонами возникают вооруженные столкновения. За время конфликта в регионе погибло более 30 тыс. человек. Азербайджан считает Нагорный Карабах оккупированной Арменией территорией.

27 сентября 2020 года в Нагорном Карабахе вспыхнул самый масштабный за последние годы конфликт. Министерство обороны Азербайджана обвинило Армению в “масштабной провокации”, обстреле позиций азербайджанской армии и объявило о начале “стремительного контрнаступления”. Армянские власти, в свою очередь, заявили, что азербайджанские военные инициировали наступление на Нагорный Карабах. Во время конфликта стороны используют танки, тяжелую артиллерию и авиацию. Сообщалось о погибших и раненых военнослужащих и мирных жителях.

Военное положение ввели как в Армении, так и в отдельных районах Азербайджана. Обе страны, участвующие в конфликте, объявили мобилизацию.

9 октября во время переговоров в Москве представители Азербайджана и Армении договорились о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 12.00 10 октября. Однако после наступления перемирия обе стороны обвинили друг друга в его нарушении.

Впоследствии Алиев неоднократно сообщал о взятии под контроль Баку населенных пунктов в Нагорном Карабахе.

Несколько раз достигались договоренности о перемирии в Нагорном Карабахе, но каждый раз они нарушались.