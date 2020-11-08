Мнение: Сколько анекдотов про Байдена сочинят в России?
08.11.2020, 14:45, Разное
Официальные итоги выборов президента США еще не подведены, а в России уже появились анекдоты про Байдена. Такие, например.
Байден очень наглый, непредсказуемый и опасный тип. Не узнав даже окончательные итоги выборов, он этой ночью отключил электричество в Балашихе, а в Химках прямо на главной улице украл две крышки от канализационных люков!
***
Просыпается Байден утром, а ему говорят:
— Поздравляем с победой!
— С какой еще победой?
— Ну, в выборах!
— В каких таких выборах?
***
Байден уже требует коды от домофонов российских подъездов!
***
Трамп звонит Байдену. Помошник говорит Байдену:
– Трамп на проводе.
– Идиот! Зачем вешаться, мог бы и застрелиться…
Так было, так есть, так будет. Кого бы американцы не выбрали своим президентом, у нас будут сочинять анекдоты….
Я помню даже анекдоты про Брежнева и Никсона.
Ричард Никсон бы президентом США, когда в 1971 году я пошел в школу. А в 1972 году Никсон прилетал в СССР. В1973 году уже Брежнев посетил с официальным визитом США. Тогда-то и пошли анекдоты про глав двух держав.
К примеру:
Во время посещения Ниагарского водопада у Брежнева и Никсона возникает спор: у кого телохранители бесстрашней. Американсому приказывают прыгнуть с водопада.
— Нет, я не прыгну!
— Почему?
— Ну, у меня же жена, дети!
Приказывают прыгать советскому телохранителю, тот без разговоров разбегается и прыгает. Позже его спрашивают:
— Почему Вы прыгнули?
— Ну, у меня же жена, дети!
А вот это не анекдот, это реальное видео:
После Никсона президентом США был Форд. Но вот анекдотов про него я не помню, хотя они наверняка были. Зато про Картера, президента США в 1977-1981 анекдотов было очень много.
Вот, например:
Просыпается Картер ночью и звонит Тетчер:
– Мне приснился кошмар. Будто сидим мы в Кремлевском Дворце Съездов во время ХХХ съезда КПСС, а Брежнев распекает нас за то что Орловская, Смоленская, Лионская и Нью-Йоркская области не выполнили план по заготовке зерна!
Или вот еще.
США и СССР устроили забег своих лидеров. Картер обошел Брежнева. Американские СМИ написали: «Состоялось соревнование бегу между президентом Картером и генсеком Брежневим. Победил Картер».
Советские газеты тоже отмолчались: «Состоялся международный забег. Среди участников…». На полосу – регалии Леонида Ильича Брежнева и Джимми Картера. Оканчивается статья: «В итоге, Леонид Ильич финишировал вторым, а президент США – Картер – предпоследним».
В 1981-1989 годах президентом США был Роналд Рейган. Анекдотов про Рейгана и Горбачева было так много, что уже трудно было понять, где анекдот, а где реальность.
Вот, например:
Горбачев пригласил Рейгана в Москву, потусоваться немного.
Было все – и девки, и икра, и водка…
Под утро Рейган и говорит:
– Слышь, Сергеич, а если в Москва-реке искупаться – слабо?
Ну Горбачев отвечает:
– Но здесь же купаться запрещено…
Рейган стоит на своем:
– Ну ты же главный!!!
Горбачев:
– А, черт с ним, пойдем…
Купаются…
Выходит из воды Горбачев, к нему подходит милиционер и говорит:
– Слышь, ты че купаешься, где нельзя? Штраф давай!
Горбачев:
– Я же Горбачев!
Милиционер:
– Ну да! Ща второй мудак вылезет, скажет, что он Рейган.
Потом президентами США были Клинтон, Буш-младший, Обама, Трамп…
И про каждого в России сочиняли анекдоты. И смешные и не очень.
Про Байдена, не сомневаюсь, тоже будет много анекдотов. А что нам еще остается? Только смеяться.
Фотография Байдена отсюда
Источник: Ирек Муртазин
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