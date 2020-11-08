 

Байден обратился к народу после объявления о его победе на выборах

08.11.2020, 14:43, Разное

Средства массовой информации не даром называют четвертой властью. Кандидата в президенты США Джо Байдена уже успели окрестить новым лидером американцев, хотя официально голоса еще не верифицированы.

Представитель демократического корпуса выступил с большой речью. Политик обозначил вектор, по которому будет двигаться вместе со своей командой.

Байден заявил, что он намерен прежде всего объединять американцев, а не вносить в общество раскол. Одними из главных своих задач он считает “восстановление” среднего класса, а также борьбу с расизмом – этот вопрос был особенно актуальным в 2020 году.

По словам Байдена, за него отдано рекордное количество голосов. Политик уверен в победе, хотя в своей риторике он по-прежнему сдержан, чего не скажешь о его оппоненте.

В это время Дональд Трамп продолжает утверждать о том, что общество поторопилось объявлять Джо Байдена победителем в выборах. Твиттер-аккаунт действующего американского президента активно обновляется. Кандидат от республиканцев убежден, что в голосовании имели места серьезные нарушения. Трамп делает акцент на голосовании по почте, при котором бюллетени рассылали тем людям, которые не оставляли заявку.



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