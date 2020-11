Мнение: Охота на Праксителя: Аполлон, убивающий ящерицу

08.11.2020

Одна из величайших статуй Древней Греции и ее загадки.



Слепок в ГМИИ, фото мое

В прошлый раз мы пытались интерполировать, как выглядела знаменитая работа Праксителя с женской фигурой, теперь давайте поговорим о мужской.

Опять вольно перевожу с сайта Лувра:

Проект «Охота на Праксителя» включает выявление наиболее достоверно задокументированных типов статуй, описанных в текстах источников или изображенных на монетах и ​​скопированных более поздними поколениями.

Аполлон Савроктон (т.е. "убивающий ящерицу") — если не считать "Афродиту Книдскую", то это самая известная статуя, приписываемая Праксителю. Она так хорошо известна нам благодаря многочисленным литературным описаниям, нумизматическим источникам, а также примерно 20 римским копиям из мрамора и бронзы.

Характерный сюжет позволяет с уверенностью идентифицировать эту иконографию и с большой надежностью приписать авторство данной статуи Праксителю, хотя первоначальное значение, функция и локация первоначальной статуи остаются неизвестными.

Монета из Никополиса с изображением, возможно, этой статуи. По ссылке еще



Монета из Прусы, Олимпия



Опознание основывается на Плинии, который пишет, что Пракситель выполнил ряд прекрасных работ из бронзы, в частности, юного Аполлона, который со стрелой в руке готовится поразить поднимающуюся к нему ящерицу.

Engraved intaglio showing the Apollo Sauroktonos, in cornelian mounted on a gold ring, Inv. 608, British Museum, London



Итак, "Аполлон Савроктон", в дошедших до нас повторах — это группа, состоящая из обнаженного юноши и дерева, на которое залезла ящерица. Аполлон опирается на правую ногу, его туловище слегка наклонено вниз, а левая рука поднята. Ею он касается дерева, а движение правой руки, в которой стрела, принуждает его слегка повернуться к ящерице. Прическа весьма сложная.

Скульптура является предметом серьезных дискуссий экспертов: должен ли этот Аполлон быть подростком (как писал Плиний) или ребенком (как писал римский поэт Марциал)?

Эта голова интересна тем, что она не от римской копии, а от греческой.

Head of the Kiphissia Apollo Sauroktonos, Marble, Inv. 23722, Benaki Museum, Athens



Существующие копии делятся на 2 основных типа. В одном фигура приближена к стволу (Ватикан), в другом — отстоит от него (Лувр). Изображения статуи на монетах вроде бы подтверждают, что луврский вариант ближе к оригиналу. Тем не менее, считается, что ватиканский вариант технически менее развит, чем луврский (композиция которого потребовала более сложных технических навыков, чтобы обеспечить равновесие скульптуры). По этой причине ватиканская версия может быть более похожа на древнейший оригинал.

1. Apollo Sauroktonos, Marble, Inv. Ma 441, Musée du Louvre

2. Copy from the Vatican, of the statue type of the Apollo Sauroktonos, Inv. 750, Vatican Museums



(shakko: На этих римских копиях хорошо видно, как "сучки" крепят тело к стволу, чтобы оно крепко держалось. Это из-за перевода статуи в мраморе; в бронзовом оригинале такой необходимости не было, все норм. стояло)

Если же рассматривать дошедшие копии Савроктона совокупно, возникает впечатление, что копиисты постепенно соединили этот тип статуи с "Эросом" Праксителя, а также что ящерицу изображали как и где попало, без устоявшегося канона.

Исторические обстоятельства, связанные с созданием оригинала, еще боле туманны. Для кого она была сделана и где находилась? Нумизматические источники говорят нам мало: на монетах из Аполлонии в Мизии Аполлон изображен без ящерицы; как истребитель ящериц он встречается на монетах из Никополя, но проблема в том, что город основан полтысячелетия спустя после создания скульптуры, при императоре Траяне. Иконографический тип Аполлона в образе «Убийцы ящеров» не имеет литературного источника (до дракона Пифона этой ящерке расти очень долго), но это не препятствует многочисленным причудливым интерпретациям.

Рисунок-реконструкция, на котором сучки не впиваются в тело, а в руке сохранилась стрела.



Пракситель и другие мастера его эпохи часто изображали богов в качестве юных, амбивалентных в плане сексуальности фигур. Савроктона можно рассматривать как мужской пандан экспериментам Праксителя в области женской фигуры (известным нам по Афродите Книдской). Если рассматривать панораму творчества скульптора более широко, то Аполлона следует располагать между "Обливающимся сатиром" (ок. 370 г. до н.э.), выполненным по канону Поликлета, и более гибкой наклонной фигурой "Олимпийского Гермеса" (ок. 340 г. до н.э.).

Торс Савроктона (легко опознается специалистами по характерному изгибу мускулатуры)



Некоторые комментаторы отвергали атрибуцию статуи Праксителя, предложив версию, что это пастиш греческой работы, сделанной для римского покупателя в I веке до н.э. неким Пасителем (Pasiteles).

Однако нет ничего невозможного в том, чтобы в IV веке до н.э. создали подобный вариант композиции. По вотивным рельефам того времени нам известно, что греческие скульпторы исследовали подобные варианты включения деревьев в композицию. Сильный акцент на фронтальной точке зрения, резко очерченные контуры и "замкнутая" самодостаточная композиция произведения – все это подтверждает правдоподобие атрибуцию Праксителю.

Слепок-реконструкция, тонированный под бронзу (Hostinné, Prague)



***

shakko: из свежих новостей.

В американском Кливлендском музее есть бронзовый вариант статуи, они настаивают на том, что это собственноручный подлинник Праксителя. На что Греция выкатила им претензии, что скульптура вывезена нелегально и должна быть возвращена на родину.

Статуя появилась в продаже в 2003 году, по словам продавца, она происходит из частного собрания в ГДР, где считалось работой 18-19 веков (ну действительно, бронзовых античных оригиналов так мало, что никто не рассчитывает на них наткнуться; древнеримскую Викторию Кальватоне вон за вещь эпохи Людовиков держали, причем в Эрмитаже). Однако более правдоподобной выглядела криминальная версия — что статую нашли во время нелегальных раскопок в Италии или Греции (поэтому последняя и выдвинула требования, и Италия потом присоединилась). Из-за данных претензий на луврскую выставку (для которой сделан был проект "Охота") эта скульптура и не попала.

Кливлендский музей провел научную экспертизу и продемонстрировал обнаруженные козыри. Химический анализ показал, что основание статуи сделано из другого сплава (по большей части свинцового), и датируется оно, самое раннее, эпохой Возрождения. А место соединения с правой ногой имеет свинец возрастом около 100 лет. Это подтвердило, что последние несколько веков статуя кочевала по каким-то особнякам.

Эта статуя очень красивая, но дерево и другие части утрачены.





Рука и змея идут отдельно, но я не понимаю, как ее в таком виде могли принимать за работу 18-19 веков? Они на веревочке на шее у статуи во время бытования в особняках висели?

***

А вот поужасайтесь поздней "реставрации" в неоклассическом духе

Copy of the statue type of the Apollo Sauroktonos,

restored by Giovanni Caccini,

Inv. n 249, Galleria degli Uffizi, Florence