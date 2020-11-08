 

Мнение: Клятва

08.11.2020, 14:30, Разное

Байдена начинают практически наперегонки поздравлять зарубежные руководители. Первым был канадский премьер Трюдо, после чего заспешили европейцы. Наш выдерживает паузу – дескать, дождемся официальных итогов.

В возможность Трампа переиграть и переломить ситуацию мало кто верит – что, в общем-то, логично.

Трамп может перевернуть доску, бросив на нее какой-то серьезный дополнительный ресурс – воззвать к народу, например. Но в том и отличие Трампа от демократов, что у него нет организованного народа. Будь ситуация зеркальной – он бы побеждал, а Байден проигрывал, демократы могли вывести своих прикормленных террористов Антифа и BLM – благо, организационно эти движения успели оформиться и провести учения. Трампу выводить некого. Стихийные выступления координировать некому, а потому они мало чем могут ему помочь. Опыт не пропьешь – демократы, поднаторевшие в проведении госпереворотов и цветных революций по всему миру, к цветной революции у себя подготовлены гораздо лучше республиканцев.

Видимо, поэтому, оценив шансы и перспективы, зарубежные лидеры спешат принести вассальную клятву новому сюзерену.

Все, как и говорил Лобановский – игра забудется, счет на табло останется. Уже не важно, что в ключевых штатах демократы чуть-чуть подправили в нужную сторону результаты. Трамп знал о подобной вероятности, но упредить ее не сумел. Поэтому поздравляют не его.

Источник: Эль Мюрид



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