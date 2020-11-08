 

Политолог о роли Тихановской в борьбе с диктатурой Лукашенко: Одна Светлана ничего не может сделать

08.11.2020, 14:23, Разное

Противостояние между властью и народом в Белоруссии продолжается, хотя может показаться, что протест стагнирует. Политический аналитик Владимир Мацкевич объяснил, сколько будет длиться политический кризис в стране.

По мнению эксперта, ни одна из сторон не готова на уступки. Александр Лукашенко придерживается тактики силового подавления протеста. При этом люди, выходящие на акции, не готовы отступить даже под угрозой лишения работы, карьеры и прочих благ.

Мацкевич убежден, что действия силовиков не приведут ни к чему хорошему, поскольку невозможно закатать в асфальт и заткнуть рот всем недовольным жителям Белоруссии. Политолог напомнил, что даже Сталину не удалось уничтожить народ, хотя советским гражданам понадобилось не одно десятилетие, чтобы оправиться от последствий репрессиий.

Эксперт убежден, что крах режима Лукашенко предрешен. Мацкевич подчеркнул, что сейчас время не лечит, а выполняет деструктивную функцию. Чем дольше власть тянет с решением политического кризиса, тем тяжелее придется в дальнейшем.

Кроме того, Мацкевич порассуждал о роли Светланы Тихановской в борьбе с режимом. Политолог предположил, что команда оппозиционного политика не может или не хочет переходить к решительным действиям.

“Одна Светлана ничего не может сделать. И никто на ее месте не может”, – цитируют специалиста СМИ.

Отсутствие политического лидерства Мацкевич назвал одной из главных проблем в политическом вопросе Белоруссии.



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