Медики назвали пять спасающих от похмелья продуктов

08.11.2020, 13:15, Разное

Медики назвали пять продуктов, помогающих лучше всего избавиться от похмелья. Как считают врачи Евгений Мосин и Алена Парецкая, утром лучше всего отдать предпочтение употреблению куриных яиц.

Яйца представляют собой источник L-цистеина. В данной аминокислоте нуждается печень, чтобы расщеплять токсины. Последние в процессе употребления спиртных напитков накапливаются в организме в большом количестве. В связи с этим завтрак яичницей поможет избавиться от симптомов похмелья.

Распитие спиртного приводит к потери жидкости в организме. В результате человек испытывает дрожь, головную боль, усталость, головокружение и спазмы в мышцах. Негативные последствия поможет преодолеть кокосовая вода. Она восполняет в организме баланс электролитов, поскольку в ней содержится огромное количество калия.

Имбирь и бананы помогут справиться с возникшими проблемами ЖКТ. Первый нужно включить в рацион в случае наличия рвоты и тошноты. Ее нужно нарезать, а потом добавить в воду. Что касается бананов, то их можно употреблять при расстройстве желудка.

Можно также выпить сладкую газировку, в основе которой присутствует лимон или же лайм. Сок цитрусовых продуктов оказывает благоприятное воздействие на кишечник. В результате подавляется тошнота и человек набирается сил. Сама же вода восполняет недостаток жидкости, пишет портал «РИА Новости».