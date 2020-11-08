 

Стас Михайлов рассказал, как лечился от коронавируса

08.11.2020, 13:15, Разное

Популярный российский певец Стас Михайлов рассказал, как лечится от коронавируса. COVID-19 переболел не только артист, но и вся его семья.
Стас Михайлов, как и многие другие звезды отечественной эстрады, некоторое время назад отправился в Дубай, где прошел фестиваль «Парус». Певец вышел на сцену в один день с Леонидом Агутиным и Гариком Сукачевым. Пользуясь случаем, артист спел песни из нового альбома, получившего название «Шестое чувство».

Стас Михайлов не понимает, где именно он мог заболеть коронавирусом. В тот период он летал в Нижний Новгород и Оренбург на гастроли. В целом артист считает, что ему повезло, поскольку о болезни узнал в РФ. В клиниках страны есть все возможности для лечения пациентов с COVID-19. Исполнитель назвал врачей героями, которые много часов проводят рядом с больными в защитных комбинезонах. Он выразил благодарность медсестрам, которые за ним ухаживали и делали капельницы.

Михайлов считает, что людям нужно серьезно отнестись к ношению масок. Эти меры введены не с целью ограничения свободы, а для того, чтобы сохранить жизнь. Лучше носить маску, чем находиться в стенах больницы. Цель распространения заболевания удастся прервать, если все начнут соблюдать меры предосторожности.

COVID-19 также перенесла жена Стаса Михайлова Инна. Сейчас с заболеванием в Сочи борется мать артиста. Ее состояние является стабильным.



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