Бывший супруг Даны Борисовой Максим Аксенов ответил на обвинения в избиении дочери

08.11.2020, 13:15, Разное

Экс-супруг Даны Борисовой Максим Аксенов в студии передачи «Ты не поверишь!» на канале НТВ сообщил, что телеведущая обвинила его в избиении общей наследницы Полины для зарабатывания денег. По словам бизнесмена, его бывшая жена выдумала всю эту историю.

Максим Аксенов подчеркнул, самым ужасным в этой ситуации является втягивание Даной Борисовой ребенка в свои «бредни» и было бы намного лучше, если бы дочь большую часть времени жила с отцом. Однако суды приняли решение в пользу матери, но несмотря на это, Аксенов много времени проводит с Полиной и у них сложились нормальные отношения. Бизнесмен отметил, Борисова «наркоманка, имеющая психические заболевания», но если кто-то продолжает ей верить, пусть верит и дальше, и попросил зрителей не переживать за его отношение к дочери.

Ранее Дана Борисова заявила, Аксенов бил ремнем тринадцатилетнюю наследницу из-за того, что та была одета «как бомжиха», «поправилась и стала похожей на мать». Телеведущая по этому поводу даже обращалась в полицию.