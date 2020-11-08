Мнения: Республиканцы «сливают» Трампа

08.11.2020, 13:05, Новости дня

Надо понимать, что Байден – центрист. Говорят, что Байдена поддерживают крайние левые и экстремистские группы – скорее нет. У них свои лидеры, для них и Байден не «левый», и Камала Харрис не принадлежит к меньшинствам.

Надо понимать, что Байден – центрист. Говорят, что Байдена поддерживают крайние левые и экстремистские группы – скорее нет. У них свои лидеры, для них и Байден не «левый», и Камала Харрис не принадлежит к меньшинствам.

Леваки, сторонники БЛМ и так далее, скорее, смиряются с демовским партийным истеблишментом, чем лояльны ему. Ждут, когда и они, и их избиратели в возраст войдут, заматереют. А есть и другие влиятельные группы демократов – и задача Байдена/Харрис найти баланс, быть в центре – сшивать партию буквально.

Трамп существенно больший экстремист – и это то, что, возможно, стоило ему победы. Трампа поддерживают крайне правые экстремистские группы, а он прямо и недвусмысленно поддерживает их. Популярное описание того, что респов в образе детей из мультфильма «Паровозик из Ромашково» атакуют озверелые леваки – это глупость. По стволам на душу лояльного избирателя и умению ими пользоваться вместе с готовностью это делать Трамп на два порядка превосходит Байдена.

Собственно, мы это видим и сейчас. Байден призывает к примирению, а Трамп к этим самым стволам и дальнейшему и окончательному размежеванию и решению «демократического вопроса».

Общество расколото 50 на 50, если смотреть «сверху». А если смотреть на конкретные территории, то голосование 10 на 90 свойственно и для демократических районов, и для республиканских. Причем, это может касаться одного штата. Где город голосует разгромно за демов, деревня за респов так же разгромно. А некоторые «смешанные» города и пригороды демонстрируют более привычное европейскому глазу 60 на 40 условно. Американская система, происходящая из истории США – как страны общин во всех смыслах – сект, диаспор – такова, что групповое – «общинное», «партийное», «территориальное» – способствует именно такому голосованию.

Тем более, что и почта, и досрочка – очевидно дали много и республиканцам, и мухлевали они не меньше, контролируя эту самую почту. Не выглядят они «пострадавшими» нигде, кроме как в истерике Трампа. Кроме того, досрочка во всех формах – это фирменный знак современных выборов в ситуации эпидемии.

Республиканцы, как партия, добились бОльшего успеха, чем Трамп, как кандидат в президенты. Успешно провели выборы в Сенат, в Конгресс, даже губернаторство одно перехватили у демократов. Более того, во всех легислатурах штатов они упрочили свои позиции, контролируют исполнительную власть в большинстве штатов. Не отдали ни один законодательный орган. Более того, во всех группах традиционно «демократических» – меньшинства, рабочие и так далее – республиканцы улучшили свои позиции. В невротизированном обществе есть тоска по здравому смыслу и центристской позиции вокруг решения экономических посткоронавирусных проблем. Предположу, что Трамп – своими ужимками, истеричными воплями, танцами во всех смыслах и радикализмом – тянул партию назад, а не давал ей голоса. И число людей, голосовавших за Байдена и одновременно за респов на всех прочих выборах – существенно.

Республиканцы имеют возможность триумфально вернуться в качестве той самой партии «здравого смысла» и «нормализации» на промежуточных выборах через 2 года и на президентских через 4, но для этого им надо избавиться от Трампа. Вернее, от трамповой экзальтированной и истеричной «манифестации себя». Так что со стратегической точки зрения, респам выгодно «отдать» президентство Байдену, тем более, что управлять ему придется «республиканской Америкой», где большинство штатов, ключевой законодательный орган – Сенат и Верховный Суд принадлежит республиканцам.

Фактически, война за президентство сегодня – это частная война Трампа, которая вредит его партии.

В любом случае избранный в таком конфликте и таких условиях президент будет «хромой уткой» с самого начала, посткоронавирусное восстановление будет очень тяжелым и травматичным, и надеяться, что, сосредоточив всю полноту власти в расколотой стране в одних руках, ты наберешь вистов, а не потеряешь то, что есть – наивно.

То есть в сложившейся ситуации вопрос и проблема только в частной карьере Дональда Трампа и его семейного окружения.

Поэтому влиятельные республиканцы, кто-то громче, кто-то тише, но достаточно определенно, уже переходят и будут все больше переходить на сторону здравого смысла и собственного партийного будущего. Тем более, что у них все неплохо. А Байдена поздравляют тем временем даже те, кому Трамп оказывал много услуг и поддерживал, вроде Бориса Джонсона.

У действующих элит существует желание консолидации вокруг будущего и решения проблем постпандемийного мира. А с Трампом никакая консолидация, никакая повестка сотрудничества и восстановления невозможна.

Источник: блог Глеба Кузнецова.

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