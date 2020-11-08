Мнение: О бесплодии споров в ЖЖ

08.11.2020, 12:55, Разное

Что мы спорим, как идиоты? Давно ведь все заметили, что в спорах не то что не рождается никакая истина – даже и мнения своего практически никто никогда по результатам спора не меняет; наоборот, главный результат почти любого спора, особенно в ЖЖ – люди после него расходятся еще более укрепившимися в том мнении, какое у них было изначально.

Ну и какой тогда смысл?

Все об этом знают, и тем не менее споры в ЖЖ не прекращаются. Люди стараются, пишут, читают, возражают… Зачем мы это делаем? Давайте разберем мотивацию участников дискуссий.

Самая главная ошибка – думать, будто бы кто-то приходит в дискуссию, чтобы составить свое мнение, послушав и оценив доводы других участников. Таких практически не бывает. На самом деле все происходит ровно наоборот: в дискуссии идут с уже готовым мнением и исключительно с целью подсобрать себе дополнительных аргументов «за».

ЖЖ-спорщик подобен грибнику: он идет по лабиринтам дискуссии, и перед ним «хорошие грибы» – то есть доводы, соответствующие его изначальному мнению, и «поганки» – доводы, отстаивающие противоположный его мнению взгляд. Самые большие и яркие, «вкусные» на вид «хорошие грибы» жж-спорщик собирает в свое лукошко, а «поганки» брезгливо отбрасывает.

Таким образом, жж-дискуссия – это, во-первых, такой «магазин доводов» по интересующей теме; большинство отбирает себе «доводы за» и игнорирует «доводы против». Понятно, что при таком подходе никого «переубедить» никогда никому не удается: ведь доводы-«поганки» нормальный грибник не станет даже рассматривать, не говоря уж о том, чтобы «пробовать на вкус»!

Бывает также, что в комментарии к какому-нибудь посту или комменту пишут «О, спасибо! Вы практически выразили мои мысли на этот счет!» Бывает, что пишут иначе: «Этим постом Вы не сказали ничего нового, ранее мне не известного». Первое восклицание воспринимается как похвала, второе – скорее как критика и осуждение. Что забавно, так как объективно смысл того и другого замечания совершенно одинаков.

В чем же разница? А это – вторая, социальная функция споров в ЖЖ. При этом люди опять же вовсе не ищут для себя новой информации, не стремятся составить для себя каких-то новых представлений, новых мнений; они преодолевают свой страх быть изгоем, «белой вороной». Люди ищут «своих» – тех, кто думает так же, как они. Найдя, они выражают свой восторг отметкой «+100500», «Аффтар, пеши исчо!» или же так, как в предыдущем абзаце.

Ну и, наконец, третья, самая простая цель участия в спорах в ЖЖ – это проорать то самое, изначальное свое мнение возможно большее количество раз, попутно всячески понося всех тех, кто имеет наглость с ним не соглашаться и бухтеть что-то свое. Порой возникают и сами «споры» отдельных участников между собой, довольно быстро, независимо от первоначальной темы, переходящие во взаимный обмен оскорблениями, всегда более-менее заунывный. «Выигрывает» в них тот, кто оскорбил «противника» последним – правда, знает об этом обычно только сам «победитель», так как никакой другой читатель до конца обмена любезностями не доходит.

И вот самый главный вопрос: а кого ж все-таки эти самые споры могут в чем-то убедить, если, как мы видим, они никого не могут убедить по определению?

Убедить могут. Но только тех, кто просто «мимо проходил». У кого не только нет своего четкого мнения по теме, но и кто, что важнее, понятия не имеет, зачем оно ему нужно и, соответственно, изначально никакого мнения иметь и не собирается.

Вот это – да. Единственная потенциальная жертва обеих сторон «дискуссий». Неважно, какова тема «срача» – «все ли зло на земле от евреев» или «надо ли класть петрушку при варке щей». Главная проблема – заманить профана в дискуссию; ведь изначально, как мы помним, тема ему абсолютно неинтересна!

Ключевая же проблема, на мой взгляд, заключается в том, что наши люди до жути боятся в споре потерять себя. Ведь если спросим себя – кто я? – уверен, многие ответят: я – это сумма моих мнений обо всем на свете. Мои мнения – это и есть моя уникальность! кто не знает Витька? Все Витька знают! Знают, что Витёк не любит чернож…ых, считает, что женщинам не место в цирке, и никогда не станет мариновать шашлык в уксусе – только в майонезе; слышите – только в МАЙОНЕЗЕ!! Если же Витёк вдруг поддастся каким-то краснобаям, если он переменит свое отношение к чернож…м, цирку и майонезу – то кто это будет? Кто, я вас спрашиваю?! Это будет не пойми кто, кто-то ЧУЖОЙ в старой оболочке.

И поэтому все витьки держатся за все свои мнения до последнего, зажмурившись. Отсюда, кстати, такая дикая порой ярость в адрес тех, кто позволяет себе убедительно возражать на какие-нибудь даже пустяки, типа того же применения майонеза. Откуда ярость? Откуда страшные матюги, выпученные глаза и пена на губах в адрес святотатцев??

А потому что Витёк знает, точнее, боится: стоит ему дать слабину в одном – и он ПОПЛЫВЕТ. В логике-то он не силен, как спорить, как отстаивать мнение – не знает, а главное – не знает, как жить с чужим, непривычным, “неправильным” мнением. Он боится уже не найти себя прежнего НИКОГДА.

Потому что у большинства спорщиков нет БАЗОВЫХ, реперных, ключевых… нет основ. Нет системы. В глубине души мы понимаем, что наши “убеждения” представляют собой какой-то случайный набор, никак не связанный между собой.

Беда в том, что мы в глубине души догадываемся: от всех своих мнений и убеждений мы вполне можем отказаться – нас с ними ничего не по-настоящему не связывает. Но когда мы от них откажемся – что от нас останется? И ЧЬИ они, на самом деле, эти мнения?