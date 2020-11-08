Мнение: Революция личностей

08.11.2020, 12:50, Разное

Революция отличается от любой иной смены власти тем, что приводит к фундаментальным изменениям самих основ общества.

Великая Октябрьская социалистическая революция сопровождалась радикальными экономическими и социальными переменами. Демонтаж иерархии, выстроенной на протяжении русской истории, высвободил огромные силы, ранее сокрытые в эксплуатируемом классе.

Наступило время новых личностей, формирующихся синхронно революционному процессу. Красных командиров, интернационалистов, литераторов, будущих ученых и инженеров. Тех, кто за короткий срок обнаружил себя субъектом истории.

В новом видео Глеб Таргонский и Владимир Зайцев обсуждают подлинные социальные лифты на примере Октябрьской революции 1917 года.

С праздником товарищи! С Днем Великой Октябрьской Социалистической Революции!