 

Мнение: Революция личностей

08.11.2020, 12:50, Разное

Революция отличается от любой иной смены власти тем, что приводит к фундаментальным изменениям самих основ общества.
Великая Октябрьская социалистическая революция сопровождалась радикальными экономическими и социальными переменами. Демонтаж иерархии, выстроенной на протяжении русской истории, высвободил огромные силы, ранее сокрытые в эксплуатируемом классе.
Наступило время новых личностей, формирующихся синхронно революционному процессу. Красных командиров, интернационалистов, литераторов, будущих ученых и инженеров. Тех, кто за короткий срок обнаружил себя субъектом истории.
В новом видео Глеб Таргонский и Владимир Зайцев обсуждают подлинные социальные лифты на примере Октябрьской революции 1917 года.

С праздником товарищи! С Днем Великой Октябрьской Социалистической Революции!

Источник: Colonel Cassad



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