Украинская власть готова развернуть гуманитарные лагеря на админгранице с Крымом – Резников

08.11.2020, 12:40, Новости дня

Украинская власть готова развернуть гуманитарные лагеря на админгранице с оккупированным Крымом из-за ухудшения ситуации с распространением коронавирусной инфекции и дефицитом лекарств на полуострове. Об этом вице-премьер-министр Украины – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников сказал в интервью “Радіо Свобода”, опубликованном 7 ноября.

“Безусловно, мы готовы разворачивать гуманитарные лагеря на линии разграничения, у наших КПВВ, и оборудовать в том числе аптечными киосками. Мы в упрощенном режиме принимаем гуманитарные грузы от гуманитарных организаций. А в Минсоцполитики быстро дают ответ соответственно. И эти грузы затем могут попасть через КПВВ на оккупированные территории в интересах людей”, – сказал Резников.

В конце октября представительство президента Украины в Крыму высказывало беспокойство из-за ситуации с COVID-19 на полуострове. В ведомстве отмечали, что в Крыму не хватает койко-мест для лечения больных, “скорые” могут ехать к больным в течение 15 часов, в аптеках нет препаратов первой необходимости при COVID-19. Кроме того, сообщалось, что оккупационные власти искажают статистику заболеваемости на полуострове.

Так называемый Совет министров Крыма 7 ноября в Facebook сообщал, что на полуострове за время пандемии подтвердили 10 700 случаев COVID-19, 166 человек умерли.

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

В связи с оккупацией полуострова ряд стран, в том числе США и представители Европейского союза, ввели антироссийские санкции.