Еще два футболиста “Динамо” заболели COVID-19. Перед матчем с “Шахтером” у команды уже 12 больных

08.11.2020, 12:40, Новости дня

Донецкий “Шахтер” и киевское “Динамо” перед очным матчем 9-го тура Украинской премьер-лиги прошли внеплановое тестирование на коронавирус. Об этом сообщает Meta-ratings.

В составе донецкой команды все здоровы. А вот в “Динамо” положительные тесты на коронавирус получили полузащитники Владимир Шепелев и Богдан Леднев.

Таким образом, они присоединились к группе ранее “положительных” на COVID-19 Георгию Цитаишвили, Денису Гармашу, Миккелю Дуэлунду, Александру Караваеву, Тудору Белуце, Николаю Шапаренко, Георгий Бущану, Денису Бойко, Виталию Миколенко и Владиславу Супряге.

Матч “Динамо” – “Шахтер” состоится 8 ноября и начнется в 17.00.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на 8 ноября в Украине подтвердили 460 331 случай COVID-19, 206 866 пациентов выздоровели, 8450 человек умерли.